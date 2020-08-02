Пятое фиаско: БАТЭ, выигрывая 2:0, проиграл «Торпедо-БелАЗу»

БАТЭ в матче20-го тура чемпионата Беларуси протерпело пятое поражение.

Борисовчане в «местечковом дерби» в гостях уступили жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 2:3.

В первом тайме «желто-синие» вели 2:0.

Это пятое поражение борисовчан в этом чемпионате.

Также в рамках 20-го тура чемпионата Беларуси среди команд вышей лиги уже состоялись матчи:

«Слуцк» — «Шахтер» — 0:2;

«Динамо» (Бр) — «Витебск» —— 1:0;

«Смолевичи» — «Белшина» — 0:3;

«Неман» — «Динамо» (Мн) — 1:0;

«Славия» — «Ислочь» — 2:4.

Сегодня еще пройдут две встречи: