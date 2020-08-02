Пятое фиаско: БАТЭ, выигрывая 2:0, проиграл «Торпедо-БелАЗу»

/ Спорт
Просмотров: 223

БАТЭ в матче20-го тура чемпионата Беларуси протерпело пятое поражение.

Борисовчане в «местечковом дерби» в гостях уступили жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 2:3.

В первом тайме «желто-синие» вели 2:0.

Это пятое поражение борисовчан в этом чемпионате.

Также в рамках 20-го тура чемпионата Беларуси среди команд вышей лиги уже состоялись матчи:

  • «Слуцк» — «Шахтер» — 0:2;
  • «Динамо» (Бр) — «Витебск» —— 1:0;
  • «Смолевичи» — «Белшина» — 0:3;
  • «Неман» — «Динамо» (Мн) — 1:0;
  • «Славия» — «Ислочь» — 2:4.

Сегодня еще пройдут две встречи:

  • «Минск» — «Рух» (стадион «Трактор», 18:00);
  • «Городея» — «Энергетик-БГУ» (стадион «Городея», 20:00).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли