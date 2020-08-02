Пятое фиаско: БАТЭ, выигрывая 2:0, проиграл «Торпедо-БелАЗу»
БАТЭ в матче20-го тура чемпионата Беларуси протерпело пятое поражение.
Борисовчане в «местечковом дерби» в гостях уступили жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 2:3.
В первом тайме «желто-синие» вели 2:0.
Это пятое поражение борисовчан в этом чемпионате.
Также в рамках 20-го тура чемпионата Беларуси среди команд вышей лиги уже состоялись матчи:
- «Слуцк» — «Шахтер» — 0:2;
- «Динамо» (Бр) — «Витебск» —— 1:0;
- «Смолевичи» — «Белшина» — 0:3;
- «Неман» — «Динамо» (Мн) — 1:0;
- «Славия» — «Ислочь» — 2:4.
Сегодня еще пройдут две встречи:
- «Минск» — «Рух» (стадион «Трактор», 18:00);
- «Городея» — «Энергетик-БГУ» (стадион «Городея», 20:00).