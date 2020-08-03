Правозащитники: в Бресте на митинг Тихановской пришло более 18 тысяч человек

В предвыборном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской, который прошел 2 августа в Бресте, приняли участие 18.380 человек.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, в числе участников прошедшего в парке Воинов-Интернационалистов митинга были и противники строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Как заявила в ходе митинга Светлана Тихановская, в последние два года жители Бреста стали примером для всей страны.

«Вы, простые граждане, встали на защиту своего города, своих детей, своих семей от угрозы, которую несет строительство аккумуляторного завода. Спасибо за это, — заявила кандидат в президенты. — Трудно понять, почему в XXI веке в цивилизованном государстве для того, чтобы отстоять свое право на закрытие вредного предприятия, людям нужно выходить каждое воскресенье более двух лет и отстаивать свои права. Почему люди за это должны получать штрафы и аресты. Почему мы сами не можем решать, каким должен быть наш город и какой должна быть наша страна?!»

Тихановская вспомнила, каким окрыленным приезжал ее муж Сергей Тихановский после поездок в Брест, где встречался с жителями города. «Он говорил: «Брест — это сила!» Сейчас он в тюрьме. Там же находятся и два активиста из Бреста: Александр Кабанов и Сергей Петрухин. С Александром Кабановым я никогда не встречалась. Но когда я осталась одна во время сбора подписей, когда начались бесконечные аресты активистов, не думала, что выдержу. Кабанов разговаривал со мной часами и вселял в меня надежду и уверенность в том, что я все делаю правильно», — сказала Тихановская.

Кандидат в очередной раз призвала людей не голосовать досрочно, а прийти на участки 9 августа и проголосовать за нее.

Свое вступление Тихановская завершила словами: «Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни!»