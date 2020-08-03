«Даже, когда за Лукашенко было большинство, цифру на выборах все равно подрисовывали из-за тщеславия»

На митинге в Бресте кроме кандидата в президенты выступили представители объединенного штаба Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Мария Колесникова, представительница штаба Виктора Бабарико, заявила, что действующая власть заботится об экологии только на публике, а реально активно строит грязные производства.

«Действующий президент сказал, что судьбу аккумуляторного завода определит референдум, что будут решать горожане, и добавил, «как на выборах», — сказала Колесникова. — Знаем мы эти выборы! Даже в те далекие времена, когда за него было большинство, цифру на выборах все равно подрисовывали из-за тщеславия. Но вместе мы сможем положить конец этому спектаклю, который действующая власть называет выборами!»

В свою очередь Вероника Цепкало высказала мнение, что Лукашенко «боится открытой конкуренции и честной борьбы». В этой связи она напомнила, что Лукашенко когда-то переименовал один из главных проспектов столицы, который был назван в честь так много сделавшего для Беларуси Петра Машерова.

Цепкало также заявила, что «средняя зарплата в Беларуси ниже, чем пенсии в соседних странах», а белорусы ездят в Польшу и Литву «на закупы». По ее словам, заработанные белорусами деньги тратятся «на бутафорские военные парады» и спортивные мероприятия. Так, напомнила Цепкало, на Евроигры было потрачено 540 млн долларов. «Почему вы не отдадите эти деньги врачам и учителям!?» — обратилась она к властям. Представительница объединенного штаба также заявила, что «самые лакомые участки земли в Минске отдаются иностранным застройщикам бесплатно» и что рождаемость в стране неуклонно падает.

25 июля на этой же площадке Бреста прошел агитационный пикет в поддержку кандидата Тихановской без ее участия. На него собралось более 2,5 тыс. человек.

Утром 2 августа агитационный митинг с участием Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало прошел в Барановичах и собрал 7 тыс. человек.