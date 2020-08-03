Белорусский Красный Крест начинает ежегодную акцию «Соберем детей в школу»

С 3 августа по 14 сентября Белорусский Красный Крест проводит ежегодную благотворительную кампанию «Соберем детей в школу», которая направлена на оказание помощи семьям с низким уровнем дохода. Поддержать благотворительную кампанию может каждый.
Как рассказала генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко, в этом году целевая помощь будет направлена 7 тысячам школьникам: детям, признанным находящимися в социально опасном положении, детям с инвалидностью и детям из семей беженцев. Для каждого ребенка будет сформирован школьный набор с необходимыми принадлежностями.
Какая помощь нужна:
рюкзаки
пеналы
канцелярские принадлежности (тетради, ручки, карандаши, линейки, фломастеры и т.п.)
школьная и спортивная одежда и обувь
Поддержать благотворительную кампанию можно двумя способами: