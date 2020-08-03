Белорусский Красный Крест начинает ежегодную акцию «Соберем детей в школу»

/ Общество
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С 3 августа по 14 сентября Белорусский Красный Крест проводит ежегодную благотворительную кампанию «Соберем детей в школу», которая направлена на оказание помощи семьям с низким уровнем дохода. Поддержать благотворительную кампанию может каждый.

Как рассказала генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко, в этом году целевая помощь будет направлена 7 тысячам школьникам: детям, признанным находящимися в социально опасном положении, детям с инвалидностью и детям из семей беженцев. Для каждого ребенка будет сформирован школьный набор с необходимыми принадлежностями.

Какая помощь нужна:

  • рюкзаки
  • пеналы
  • канцелярские принадлежности (тетради, ручки, карандаши, линейки, фломастеры и т.п.)
  • школьная и спортивная одежда и обувь

 

Поддержать благотворительную кампанию можно двумя способами:

  • Помочь в натуральной форме, передав школьные наборы в один из офисов организации;
  • Перечислить благотворительную сумму на покупку школьных наборов.

 

Как сделать пожертвование через ЕРИП?

  • Выбрать в дереве ЕРИП пункт «Благотворительность, общественные объединения»
  • Выбрать пункт «Помощь детям, взрослым»
  • Выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»
  • Выбрать пункт «Благотворительные взносы»
  • Выбрать соответствующую областную организацию
  • Ввести номер благотворительной акции 222
  • Проверить корректность информации и совершить платеж.

По итогам кампании каждому, кто сделал пожертвование и оставил свой электронный адрес, БОКК вышлет подробный отчет об итогах благотворительной кампании.
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Тэги: Белорусский Красный Крест Соберем детей в школу благотворительность Персона: Ольга Мычко

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