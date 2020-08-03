Белорусский Красный Крест начинает ежегодную акцию «Соберем детей в школу»

С 3 августа по 14 сентября Белорусский Красный Крест проводит ежегодную благотворительную кампанию «Соберем детей в школу», которая направлена на оказание помощи семьям с низким уровнем дохода. Поддержать благотворительную кампанию может каждый.

Как рассказала генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко, в этом году целевая помощь будет направлена 7 тысячам школьникам: детям, признанным находящимися в социально опасном положении, детям с инвалидностью и детям из семей беженцев. Для каждого ребенка будет сформирован школьный набор с необходимыми принадлежностями.

Какая помощь нужна:

рюкзаки

пеналы

канцелярские принадлежности (тетради, ручки, карандаши, линейки, фломастеры и т.п.)

школьная и спортивная одежда и обувь

Поддержать благотворительную кампанию можно двумя способами:

Помочь в натуральной форме, передав школьные наборы в один из офисов организации ;

; Перечислить благотворительную сумму на покупку школьных наборов.

Как сделать пожертвование через ЕРИП?

Выбрать в дереве ЕРИП пункт «Благотворительность, общественные объединения»

Выбрать пункт «Помощь детям, взрослым»

Выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»

Выбрать пункт «Благотворительные взносы»

Выбрать соответствующую областную организацию

Ввести номер благотворительной акции 222

Проверить корректность информации и совершить платеж.

По итогам кампании каждому, кто сделал пожертвование и оставил свой электронный адрес, БОКК вышлет подробный отчет об итогах благотворительной кампании.