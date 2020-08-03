Тихановская не поехала на митинг в Березу — охрана сообщила, что готовятся провокации

Кандидат в президенты Светлана Тихановская не смогла посетить агитационный митинг в свою поддержку вечером 2 августа в Березе (Брестская область) из-за информации о возможной провокации, сообщила БелаПАН представитель ее штаба Анна Красулина.

«Мы технически не успевали выставить там сцену, поэтому собирались после мероприятия в Бресте заехать и поприветствовать собравшихся людей. Однако охрана получила информацию о возможных провокациях и настойчиво рекомендовала не ехать в Березу», — отметила Красулина.

По ее словам, Березы первоначально не было в плане поездок Тихановской по стране. «Параллельно пытались решить вопрос об организации митинга в Пинске, поэтому в нашем воскресном плане просто стоял «третий город» после Барановичей и Бреста. Но с местной властью в Пинске договориться не удалось. Приехать в Березу не получилось из соображений безопасности», — сказала представитель штаба.

Красулина также сообщила, что у одной из машин, на которых передвигается команда Тихановской, порезали колесо.

«Мы обнаружили это на заправке в 30 километрах от Бреста. Скорее всего, колесо порезали в Барановичах во время митинга: рядом с местом, где стояла машина, кто-то повесил две листовки, содержавшие агитацию против альтернативных кандидатов», — сказала она.

На 6 августа команда Тихановской запланировала новый большой митинг в минском парке Дружбы Народов. План поездок кандидата по другим городам в последнюю предвыборную неделю пока не утвержден, сообщила Красулина.

Выборы пройдут 9 августа.

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