Папа Бенедикт XVI серьезно заболел

По данным СМИ, папа римский на покое Бенедикт XVI серьезно заболел.

Как сообщает Passauer Neue Presse со ссылкой на его биографа, немецкого журналиста Питера Зеевальда, это произошло после посещения им Германии в июне текущего года.

Отмечается, что медики диагностировали у понтифика рожистое воспаление лица, он очень слаб. Об этом Зеевальд узнал, когда в субботу, 1 августа, представил в Риме посвященную Бенедикт XVI биографию, пишет gazeta.ru .

Известно, что в июне папа навещал своего старшего брата 96-летнего священника Георга Ратцингера, который умер после тяжелой болезни.

По данным издания, понтифик уже составил духовное завещание, которое будет обнародовано после его смерти. Он желает быть захороненным в бывшей гробнице Святого Иоанна Павла II в крипте под собором Святого Петра.