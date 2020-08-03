Папа Бенедикт XVI серьезно заболел

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По данным СМИ, папа римский на покое Бенедикт XVI серьезно заболел.

Как сообщает Passauer Neue Presse со ссылкой на его биографа, немецкого журналиста Питера Зеевальда, это произошло после посещения им Германии в июне текущего года.

Отмечается, что медики диагностировали у понтифика рожистое воспаление лица, он очень слаб. Об этом Зеевальд узнал, когда в субботу, 1 августа, представил в Риме посвященную Бенедикт XVI биографию, пишет gazeta.ru.

Известно, что в июне папа навещал своего старшего брата 96-летнего священника Георга Ратцингера, который умер после тяжелой болезни.

По данным издания, понтифик уже составил духовное завещание, которое будет обнародовано после его смерти. Он желает быть захороненным в бывшей гробнице Святого Иоанна Павла II в крипте под собором Святого Петра.
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Тэги: религия костел Германия Персона: Бенедикт ХVI

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