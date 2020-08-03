Уже завтра очередной танкер с нефтью из Азербайджана для Беларуси прибудет в порт Одессы

Очередной танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в порт Одессы 4-5 августа.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, «2 августа из грузинского порта Супса вышел танкер с 85 тыс. тонн азербайджанской нефти. Прибытие в порт Южный ожидается 4-5 августа. Далее по отработанному маршруту по нефтепроводу Одесса — Броды нефть будет перекачана на Мозырский НПЗ».

В августе Беларусь также должна получить вторую партию нефти из США. «Американская нефть в пути. Пока все по графику. Танкер с 80 тыс. тонн нефти сорта White Eagle Blend ожидают в Клайпеде 6-8 августа. Из Клайпеды на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» нефть будет доставлена по железной дороге», — отметил пресс-секретарь «Белнефтехима».

Государственная азербайджанская нефтяная компания (SOCAR) в июне поставила в Беларусь очередную партию нефти в 85 тыс. тонн, в марте — три партии общей массой около 250 тыс. тонн и одну партию в 85 тыс. тонн — в апреле.

С начала года российские компании из «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») отказывались поставлять в Беларусь нефть без премии. В Минске настаивали на отмене премии, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. После трех месяцев переговоров сторонам удалось прийти к соглашению. 2 апреля белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. 6 апреля законтрактованная российская нефть начала поступать на белорусские НПЗ.

Одновременно шла работа с альтернативными источниками. В январе Беларусь купила первую партию норвежской нефти для переработки на «Нафтане». Через порт Клайпеды (Литва) в мае и июне была поставлена саудовская и американская нефть.