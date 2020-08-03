17-летний водитель под Кореличами сбил десятилетнего мальчика

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кореличском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, «Тойота» сбила ребенка в деревне Некрашевичи.

«По предварительной информации, 17-летний водитель автомобиля «Тойота» на перекрестке совершил наезд на приближавшегося справа 10-летнего ребенка на электросамокате», — сообщили в ГАИ.

Мальчик с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В настоящее время он находится под присмотром медиков.