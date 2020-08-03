Правозащитники: предвыборная агитация идет в неравных условиях — в поддержку Лукашенко включен административный ресурс

/ Выборы
Просмотров: 653

Предвыборная агитация идет в неравных условиях: в поддержку кандидата Александра Лукашенко задействован административный и пропагандистский ресурс вертикали власти, провластных общественных организаций и СМИ, говорится в аналитическом отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы».

По итогам наблюдения за ходом президентской кампании 27 июля — 2 августа (документ опубликован на правозащитном сайте spring96.org), «в регионах интенсивно организовываются встречи доверенных лиц действующего президента и представителей власти разных уровней с трудовыми коллективами». «Они не всегда анонсируются на соответствующих площадках, информация о них не дается в избирательные комиссии и в открытый доступ, на некоторые такие встречи не пускают журналистов, запрещают фотографировать», — говорится в отчете.

При этом, сообщают правозащитники, мероприятия основного соперника действующего главы государства Светланы Тихановской проходят под пристальным вниманием правоохранительных органов, а в регионах встречают препятствия со стороны властных структур. Как отмечают авторы отчета, Тихановская и представительницы объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова собирают многотысячные митинги в разных городах страны. Предвыборная агитация Тихановской «подняла в обществе волну энтузиазма и сумела консолидировать определенное электоральное поле».

Авторы отчета обращают внимание, что агитационный период ознаменовался появлением ряда общественных инициатив, направленных на обеспечение независимого наблюдения за выборами и фиксацию нарушений, в том числе принуждений к участию в досрочном голосовании.

По мнению правозащитников, ограничив количественно и качественно процесс наблюдения на участках для голосования, Центральная комиссия «создала условия для манипуляций, сделала избирательный процесс еще более закрытым для общественности». «Данный подход нарушает один из основных принципов демократических выборов — гласность их проведения», — подчеркивают они.

Авторы отчета также отмечают продолжающееся давление на граждан страны, публично выражающих свою гражданскую позицию.

2 августа, за неделю до основного дня голосования, предвыборные программы кандидатов в президенты еще не опубликованы в печатных СМИ, определенных постановлением ЦИК, констатируют правозащитники. Одним из ведущих источников информации о текущих событиях агитационного периода остаются популярные telegram-каналы.

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Правозащитники за свободные выборы

Другие материалы на эту тему:

Владимир Мацкевич. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. Гражданин Лукашенко, остановитесь!

Владимир Мацкевич. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. Гражданин Лукашенко, остановитесь!

«Даже когда за Лукашенко было большинство, цифру подрисовывали из-за тщеславия»

«Даже когда за Лукашенко было большинство, цифру подрисовывали из-за тщеславия»

«Мы только инструмент. Вся сила в вас — люди Беларуси». Тихановская в Волковыске

«Мы только инструмент. Вся сила в вас — люди Беларуси». Тихановская в Волковыске

Фотофакт. Предвыборный митинг Светланы Тихановской в Лиде

Фотофакт. Предвыборный митинг Светланы Тихановской в Лиде