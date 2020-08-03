Европейские эксперты готовятся к обзору национального плана по итогам стресс-тестов БелАЭС

Представители департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор) и Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) обсудили вопросы проведения партнерского обзора национального плана по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС.

Как сообщается на сайте Госатомнадзора, переговоры в формате видеоконференции прошли 31 июля. Помимо руководства белорусского ядерного регулятора в них участвовали представители Министерства иностранных дел, Министерства энергетики и администрации БелАЭС.

Стороны обсудили «административные вопросы организации и проведения партнерского обзора». В ходе обзора, как предполагается, эксперты ENSREG во главе с руководителем финского ядерного регулятора Петтери Тииппана изучат нацплан и сформируют вопросы к нему, проведут технические консультации с белорусскими коллегами. Планируется также визит экспертов ENSREG на БелАЭС. По итогам партнерского обзора будет подготовлен отчет.

Стресс-тестирование различных АЭС начали проводить после аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1» в марте 2011 года. 23 июня 2011 года Беларусь присоединилась к декларации о всеобъемлющей оценке рисков АЭС, таким образом согласившись провести тестирование строящейся атомной станции с учетом требований, разработанных европейской группой регуляторов ядерных объектов.

Стресс-тесты БелАЭС в 2016-2017 годах провела санкт-петербургская компания «Атомпроект», которая входит в состав российской госкорпорации «Росатом». В конце октября 2017 года Госатомнадзор выпустил национальный доклад по их итогам.

9 августа 2018 года на презентации отчета по итогам партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС руководитель группы экспертов ENSREG Марк Фой заявил об отсутствии в проекте атомной станции серьезных проблем с безопасностью.

Годом позже Госатомнадзор опубликовал на своем сайте национальный план действий по итогам проведения стресс-тестов. В нем обобщены результаты анализа экстремальных погодных явлений и их комбинаций, которые могут оказать влияние на функционирование атомной станции, дана оценка «запасов безопасности» проекта АЭС.

лан действий также содержит перечень мероприятий, которые направлены на повышение уровня безопасности атомной станции. Перечень был сформирован по итогам стресс-тестов БелАЭС и проверки их результатов совместно с представителями ENSREG в 2017—2018 годах.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Физический пуск первого энергоблока планируется осуществить в августе этого года, на полную мощность он должен быть выведен в феврале 2021-го. Второй энергоблок намечено запустить также в следующем году.