В избирательный фонд Тихановской перечислили больше средств, чем позволяет потратить закон. Она хочет вернуть людям «лишние» деньги

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В избирательный фонд кандидата в президенты Светланы Тихановской поступило 280 тысяч рублей. Это сумма превышает максимальную, разрешенную избирательным законодательством — 9000 базовых величин, или 243 тысячи рублей.

Сбор средств остановлен. Объединенный штаб Тихановской намерен вернуть отправителям как «лишние» деньги, так и те средства, которые не будут затрачены на избирательную кампанию.

Однако порядка 80 тысяч рублей поступили в фонд от анонимных отправителей. Если хозяева этих денег не найдутся, то они достанутся государству.

Поэтому объединенный штаб просит отозваться всех, кто перечислял деньги без указания имени отправителя.

Как сообщили в пресс-службе Светланы Тихановской, обращаться можно к представительнице штаба Марине. Напишите ей сообщение со своими ФИО в любой мессенджер на номер +375 29 831-95-20.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 избирательный фонд Персона: Светлана Тихановская

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