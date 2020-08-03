В избирательный фонд Тихановской перечислили больше средств, чем позволяет потратить закон. Она хочет вернуть людям «лишние» деньги

В избирательный фонд кандидата в президенты Светланы Тихановской поступило 280 тысяч рублей. Это сумма превышает максимальную, разрешенную избирательным законодательством — 9000 базовых величин, или 243 тысячи рублей.

Сбор средств остановлен. Объединенный штаб Тихановской намерен вернуть отправителям как «лишние» деньги, так и те средства, которые не будут затрачены на избирательную кампанию.

Однако порядка 80 тысяч рублей поступили в фонд от анонимных отправителей. Если хозяева этих денег не найдутся, то они достанутся государству.

Поэтому объединенный штаб просит отозваться всех, кто перечислял деньги без указания имени отправителя.

Как сообщили в пресс-службе Светланы Тихановской, обращаться можно к представительнице штаба Марине. Напишите ей сообщение со своими ФИО в любой мессенджер на номер +375 29 831-95-20.