Счет на сотни тысяч: сколько людей умерло от COVID-19
Все больше людей умирает в мире от COVID-19, заболевания, которое вызывается коронавирусом нового типа.
По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 3 августа в мире заразился уже 18 093 891 человек.
В пятерке стран-«лидеров» находятся:
- США — 4 667 957;
- Бразилия — 2 733 677;
- Индия — 1 803 695;
- Россия — 854 641;
- ЮАР — 511 485.
Больше всего на планете умерло (689 625) в следующих государствах:
- США — 154 860;
- Бразилия — 94 104;
- Мексика — 47 746;
- Великобритания — 46 286;
- Индия — 38 135.
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