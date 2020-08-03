Счет на сотни тысяч: сколько людей умерло от COVID-19

Все больше людей умирает в мире от COVID-19, заболевания, которое вызывается коронавирусом нового типа.

По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 3 августа в мире заразился уже 18 093 891 человек.

В пятерке стран-«лидеров» находятся:

США — 4 667 957;

Бразилия — 2 733 677;

Индия — 1 803 695;

Россия — 854 641;

ЮАР — 511 485.

Больше всего на планете умерло (689 625) в следующих государствах:

США — 154 860;

Бразилия — 94 104;

Мексика — 47 746;

Великобритания — 46 286;

Индия — 38 135.

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