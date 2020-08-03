«Честные люди» будут добиваться независимых наблюдателей на участках для голосования

В связи с отказом Центризбиркома устанавливать на участках для голосования видеокамеры за счет граждан инициатива «Честные люди» будет добиваться присутствия независимых наблюдателей на участ.ках и надлежащего обеспечения тайны голосования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале инициативы.

«Вчера мы получили отказ, мотивированный «несоответствием предложенного проекта требованиям избирательного законодательства» и «неясностью порядка практической реализации предложения», — говорится в заявлении. — Хотим отметить, что мы предварительно проработали как технические, так и правовые вопросы закупки. На предложение откликнулось сразу несколько компаний, которые были готовы работать сообща. Мы разработали техническое задание, а сами камеры соответствовали бы всем требованиям законодательства. Оснастить подавляющее большинство участков до проведения выборов было бы посильной задачей».

Авторы документа отметили, что ожидали «если не содействия», то хотя бы «разрешения самим обеспечить прозрачность выборов», однако Центризбирком «не предложил никаких рабочих решений». «Поэтому вынуждены заявить, что будем настаивать, чтобы нынешнее голосование прошло в соответствии с избирательным законодательством в стандартном режиме — с независимыми наблюдателями, с надлежащим образом оборудованными кабинками, обеспечивающими тайну голосования», — заявили в инициативе «Честные люди».

22 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов ограничила количество наблюдателей на избирательных участках: не более трех в дни досрочного голосования и не более пяти — в основной день. Председатель комиссии Лидия Ермошина объяснила это интересами безопасности членов избиркомов и эпидемиологической обстановкой. Представители оппозиции заявили, что такое решение не позволит присутствовать на участках независимым наблюдателям.

28 июля член Центральной комиссии с правом совещательного голоса от штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Павел Дик передал в Центризбирком подготовленный активистами инициативы «Честные люди» проект постановления ЦИК, в котором предусмотрена возможность установки видеокамер на участках для голосования за счет средств граждан.

2 августа в телеграм-канале «Страна для жизни» был опубликован ответ за подписью Ермошиной, в котором отвергается предложение инициативы «Честные люди». Председатель ЦИК отметила, что Избирательный кодекс «не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов».

За день до этого инициатива «Честные люди» выступила с открытым заявлением, в котором раскритиковала недопуск тысяч граждан, желавших войти в участковые избиркомы; формирование комиссий из представителей провластных организаций; ограничение числа наблюдателей на участках; попытки запретить избирателям фотографировать свой бюллетень; негласное указание оборудовать кабинки для голосования так, чтобы члены комиссии и наблюдатели от провластных организаций могли контролировать происходящее там, что является прямым нарушением права на тайное голосование.

Во избежание возможных конфликтов представители инициативы предложили либо «обеспечить закрытые кабинки для тайного голосования и поддержать инициативу по оборудованию избирательных участков системой видеонаблюдения», либо «отменить все гласные и негласные ограничения для избирателей и наблюдателей, обеспечить закрытыми кабинками для тайного голосования все участки без исключения, предоставить доступ всем аккредитованным наблюдателям».

В противном случае, отметили в инициативе, каждый избиратель «будет требовать соблюдения его права на тайное голосование — опускать штору самостоятельно либо самостоятельно обеспечивать себя средствами защиты от посторонних глаз», а каждый независимый наблюдатель «будет брать свой бюллетень и находиться на участке на правах избирателя, не сделавшего свой выбор, столько времени, сколько ему потребуется до тех пор, пока его не сменит другой независимый наблюдатель».