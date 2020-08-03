Число жертв COVID-19 в Беларуси продолжает расти

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Число жертв коронавирусной инфекции нового типа, которая вызывает заболевание COVID-19, продолжает расти.

По официальным данным на 3 августа, за весь период распространения инфекции на территории страны «умер 571 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Всего зарегистрированы 68 166 человек с положительным тестом на COVID-19.

Выздоровели и выписаны 62 943 пациента.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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