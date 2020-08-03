Число жертв COVID-19 в Беларуси продолжает расти
Число жертв коронавирусной инфекции нового типа, которая вызывает заболевание COVID-19, продолжает расти.
По официальным данным на 3 августа, за весь период распространения инфекции на территории страны «умер 571 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».
Всего зарегистрированы 68 166 человек с положительным тестом на COVID-19.
Выздоровели и выписаны 62 943 пациента.
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