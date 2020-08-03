В Беларуси прервали программу Владимира Соловьева, где обсуждалось задержание бойцов ЧВК Вагнера
Вечером 2 августа белорусские зрители не увидели целый блок в программе Владимира Соловьева, выходящей на канале «РТР-Беларусь».
Программу прервали именно в момент, когда гости начали обсуждать задержание в Беларуси наемников ЧВК Вагнера.
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