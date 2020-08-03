Создатели «Голоса» призвали сторонников Лукашенко присылать фото избирательных бюллетеней со своим выбором

Создатели онлайн-проекта «Голос» призвали сторонников Александра Лукашенко регистрироваться на сайте и присылать фото избирательных бюллетеней со своим выбором. Соответствующее видеообращение опубликовано в ютьюб-канале кампании «Честные люди».

«Это обращение адресовано к тем, кто голосует за "стабильность". Поддержите вашего кандидата Александра Лукашенко. Заходите на платформу "Голос" и проголосуйте за вашего президента», — говорится в видеообращении.

Отмечается, что платформа «Голос» создана для всех белорусов и «эта система определенно честнее, чем ЦИК». «У нее нет политических взглядов и кандидатов-любимчиков. Ее интересуют только честные цифры. Результаты станут общедоступными только после выборов, — говорится в видеообращении. — Сейчас многие сомневаются в рейтинге президента. Покажите им, что они не правы. Покажите им реальные цифры голосов за кандидата № 1. Мы призываем всех сторонников действующей власти своим личным примером показать, что выборы в Беларуси честные и прозрачные».

Создатели онлайн-проекта также заверяют, что данные пользователей «будут надежно защищены и не будут переданы третьим лицам».

На сайте онлайн-проекта «Голос» по состоянию на 15:00 3 августа зарегистрировались более 660 тысяч человек. Согласно последним данным ЦИК, в Беларуси 6 844 932 гражданина имеют право голоса. Таким образом, на онлайн-платформе «Голос» пока зарегистрировалось 7,3% избирателей.