Таксист насмерть сбил велосипедиста на Гомельщине

Вечером 2 августа на автодороге Буда-Кошелево — Уваровичи произошло смертельное ДТП.

По информации УВД Гомельского облисполкома, 55-летний водитель «ВАЗ», предварительно с признаками алкогольного опьянения, ехал со стороны города Буда-Кошелево в сторону городского поселка Уваровичи. На дороге он совершил наезд на 44-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. Он был обозначен световозвращающими элементами сзади и сбоку.