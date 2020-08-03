Таксист насмерть сбил велосипедиста на Гомельщине

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Вечером 2 августа на автодороге Буда-Кошелево — Уваровичи произошло смертельное ДТП.

По информации УВД Гомельского облисполкома, 55-летний водитель «ВАЗ», предварительно с признаками алкогольного опьянения, ехал со стороны города Буда-Кошелево в сторону городского поселка Уваровичи. На дороге он совершил наезд на 44-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. Он был обозначен световозвращающими элементами сзади и сбоку.
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Тэги: пьянство за рулем такси ДТП гибель велосипедиста Город: Буда-Кошелево

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