Лукашенко подписал указ о призыве на службу

Указ № 297 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» подписал Александр Лукашенко 3 августа.

В документе говорится о призыве в августе — ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не обладают правом на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, передает пресс-служба президента.

Благодаря выполнению указа будут обеспечены потребности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в военнослужащих срочной службы и службы в резерве.

Вместе с этим документ предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.