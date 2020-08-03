МИД РФ заявил белорусскому послу о необходимости скорейшего освобождения российских граждан

В связи с арестом 33 российских граждан, а также «для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений» 3 августа в МИД РФ был приглашен белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

«С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником. Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК) сообщили белорусские государственные СМИ. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской частной военной компании Вагнера, кроме того, на юге страны был задержан еще один человек. Украина намерена требовать выдачи 28 из 33 задержанных в Беларуси лиц, которые прибыли с территории России. При этом девять человек украинская сторона считает своими гражданами.

Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич заявил узкому кругу журналистов, что граждане Российской Федерации из частной военной компании заключены под стражу, они дают противоречивые показания о своем маршруте. «Главным Следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к массовым беспорядкам). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны», — сказал Носкевич.

По его словам, 31 июля в отношении задержанных «следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», «они все допрошены в присутствии адвокатов».

«В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита, иные страны», — отметил глава СК.

Те, кто утверждал, что собирается лететь в Турцию, указывают «разные цели попадания в эту страну». «Кто-то летел загорать, кто-то летел отдыхать, кто-то — охранять какие-то объекты, якобы осмотреть собор Святой Софии. Вопросов относительно целей и задач появления этих 33 человек в Республике Беларусь, конечно, возникает все больше и больше», — заявил Носкевич.