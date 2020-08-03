В Беларуси продолжаются задержания и суды над активистами

В Беларуси продолжается преследование оппозиционных активистов, сообщает правозащитный сайт «Весна».

Отмечается, что некоторых задерживают и отправляют в изоляторы для отбывания ранее назначенных арестов, над другими проходят суды по административным делам.

В Минске 2 августа на выходе из парка Грековой задержали активиста «Народной грамады», доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Валентина Троцкого. Его доставили в центр изоляции правонарушителей. Известно, что у активиста осталось 15 «не отсиженных» суток ареста, поэтому с большой вероятностью он будет их отбывать, считают правозащитники.

Также «Весне» стало известно о задержании поэта Анатолия Кудласевича, которому ранее присудили 10 суток ареста. «Он пропал, когда гулял во дворе с собакой. На следующий день его родственникам подтвердили, что он находится в центре изоляции правонарушителей», — говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация произошла с активистом Андреем Шипулиным, у которого остались не отбытыми 10 суток ареста. Его тоже задержали во время прогулки с собакой.

За расклейку плакатов вечером 2 августа был задержан Андрей Клинцов. Его доставили в УВД Первомайского района и не отпустили.

1 августа за расклейку стикеров с изображением милиционеров был задержан Леонид Скуратович. Он находится в ЦИП до суда.

Днем 3 августа задержали велосипедиста Сергея Белевича, который клеил агитационный плакат на стенд «Выборы». Его увезли в УВД Первомайского района.

В Могилеве для отбытия 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам милиции задержали активиста Станислава Павлинковича.

В Мостах (Гродненская область) в отношении регионального координатора инициативной группы Светланы Тихановской Александра Милюка составлен протокол административного правонарушения по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Кроме того, ранее на Милюка поступило заявление об оскорблении милиции в интернете.

В Светлогорске (Гомельская область) сегодня состоялись суды над задержанными 1 августа Юлией Дудко и Артемом Даниловым, которые в тот день пришли в РОВД узнать о судьбе задержанных три дня назад их друзей. «Дудко вменяли нарушение порядка проведения массового мероприятия (статья 23.34 КоАП), то есть за участие в велопробегах солидарности. В чем обвиняли Данилова, неизвестно. Суды прошли в РОВД. Дудко дали 10 суток ареста. Данилов, вероятно, получил 15 суток», — говорится в сообщении «Весны».

В Хойниках (Гомельская область) 3 августа судили задержанного механизатора Евгения Василькова, автора Youtube-канала «Хойники для жизни». Он известен эмоциональными высказываниями о выборах и участии в них учителей. Блогера арестовали на 10 суток за неповиновение милиции.

Также на сегодня были назначены суды еще в нескольких городах. В Витебске планировалось рассмотрение административного дела участницы велопробегов солидарности Ольги Бабинской. Женщину задержали вечером 31 июля и оставили на выходные в изоляторе. В Кобрине (Брестская область) должен состояться суд над задержанными 31 июля Владимиром Никульшиным и Олегом Борисюком (координатор инициативной группы Валерия Цепкало). Борисюка должны судить за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП). В Вилейке (Минская область) назначен суд над активистом Андреем Кудиком по ч. 1 ст. 21.16 КоАП (нарушение правил пользования жилым помещением). «Протокол на Кудика был составлен за то, что он "под громко играющую музыку стучит неизвестным предметом по крышке кастрюли", то есть принимает участие во флешмобе солидарности», — сообщает «Весна».