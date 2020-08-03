Штаб Тихановской отменил агитационный пикет в Столбцах из-за земляных работ на месте проведения мероприятия

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Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской отменил запланированный сегодня в 18 часов агитационный пикет в Столбцах. Причиной стали экстренные земляные работы у входа на стадион «Юность», где должно было пройти мероприятие, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни». В качестве доказательства была размещена видеозапись с места событий.

Кроме того, «есть опасения, что готовятся задержания».

Пикет собирались организовать доверенные лица Тихановской. 4 августа она планирует посетить Слуцк и Солигорск. На 6 августа запланирован новый большой митинг в минском парке Дружбы Народов.

Накануне вечером Тихановская не смогла приехать на митинг в Березу (Брестская область) из-за сообщения о возможных провокациях, однако она поговорила с собравшимися по громкой телефонной связи.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020

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