Белорусские музыканты записали песню-обращение к белорусам

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Премьера песни «Слушай правду» состоялась на YouTube. В съемках клипа приняли участие известные белорусские музыканты.

Песню «Слушай правду» исполняют Лариса Грибалева, Андрей Маркуц, Виктория Росолько, Григорий Лайков, Олег Хоменко, Татьяна Булавкина, Евгений Чалышев.

Булавкина написала текст песни почти два года назад, и именно она стала инициатором записи. В песне поется, что «только слабые боятся перемен», есть призыв «смело искать путь к счастью», «не терять надежду», «держаться крепче».
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Тэги: белорусская оппозиция Персона: Лариса Грибалева Татьяна Булавкина

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