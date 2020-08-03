Чемпионка мира Надежда Остапчук отказалась сниматься в видео за Лукашенко

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Чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Надежда Остапчук рассказала в очередном выпуске ютьюб-канала «Жизнь-малина», почему отказалась сниматься в агитационном ролике в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко в 2010 году.

«В 2010 году мне позвонили из Администрации президента и предложили сняться в ролике в поддержку Лукашенко. Я сказала, что планирую голосовать за Ярослава Романчука. Будет некрасиво, если я отдам голос одному, а в ролике поддержу другого. Мне было бы неудобно перед собой. Я отказалась. Перестали приглашать на различные мероприятия, но я по этому поводу не сильно переживала», — сказала Остапчук.

Спортсменка также заявила, что никогда не поддерживала действующего президента, а окончательно разочаровалось в нем после референдума 2004 года, в результате которого Лукашенко получил право избираться неограниченное число раз.

На выборах этого года Остапчук намерена голосовать за Светлану Тихановскую.

Надежда Остапчук — чемпионка мира и Европы в толкании ядра. Она также выиграла золото Олимпиады в 2012 году, но вскоре была лишена награды из-за положительной допинг-пробы. Вскоре тренер легкоатлетки Александр Ефимов признался, что добавил допинг в еду спортсменки без ее ведома.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 белорусская оппозиция белорусский спорт Персона: Надежда Остапчук Александр Лукашенко Светлана Тихановская Ярослав Романчук

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