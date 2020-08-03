Цепкало обратился с открытым письмом к главам 32 стран

Валерий Цепкало обратился с открытым письмом к президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции, Британии и Украины. Он просит поддержать проведение честных и свободных выборов в Беларуси.

«В данный момент власти в Беларуси активно препятствуют проведению свободных и честных выборов президента, а также оказывают силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса. Для этого они используют всевозможные методы устрашения и грубую силу», — пишет Цепкало, сообщает телеканал «Дождь» .

Он просит мировых лидеров «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».

«Также от лица всего белорусского народа прошу оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся на территории вашей свободной страны. Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы», — говорится в письме.

Цепкало поясняет, что среди целей оппозиции — проведение прозрачных выборов, избрание Светланы Тихановской в качестве президента, освобождение всех политзаключенных, а также проведение новых выборов в срок от трех до шести месяцев с участием всех альтернативных кандидатов.

Всего среди адресатов лидеры более 30 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, Валерию Цепкало ЦИК Беларуси отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты. В конце июля стало известно, что он с двумя детьми покинул Беларусь.