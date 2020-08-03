Минский митинг Тихановской 6 августа на грани срыва — власти заявили концерт

Администрация Советского района проведет вечером 6 августа в парке Дружбы народов праздничное мероприятие.

На сайте администрации Советского района столицы сообщается , что в парке Дружбы народов 6 августа, с 17:00 до 21:30, будет проходить праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск. А вообще всю неделю — с 3 по 8 августа — на этой площадке будут проходить «музыкальные вечера».

Ранее митинг-концерт на этой площадке анонсировала в соцсетях команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Сообщалось, что он пройдет в четверг, 6 августа, в парке Дружбы народов и на нем выступят VOLSKI, J: МОРС, NAVI BAND, NIZKIZ, TOR BAND, КRАМА.

Однако, как сообщила сама кандидат 3 августа во время трансляции на онлайн-платформе Zubr, «появляются обстоятельства», из-за которых все может измениться. «Поэтому не буду анонсировать (митинг 6 августа), следите за нами в соцсетях, все может измениться в последний момент», — пояснила Тихановская.

Предыдущий митинг Тихановской в Минске, по данным правозащитников, собрал около 63 тысяч человек на огражденной территории и еще несколько тысяч — вне ее.