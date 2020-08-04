Тихановская: появились обстоятельства, из-за которых пока не могу приглашать на митинг-концерт в парке Дружбы народов 6 августа

Несмотря на размещенный в соцсетях анонс нового большого митинга-концерта в парке Дружбы народов возле площади Бангалор в Минске 6 августа в 17.00, Светлана Тихановская пока не может пригласить туда граждан.

«Появляются обстоятельства, которые могут изменить этот момент. Поэтому я не буду анонсировать, следите, пожалуйста, за нами в соцсетях. Все может измениться даже в последний момент», — заявила кандидат в президенты 3 августа в эфире youtube-канала ZUBR Media.

С 3 по 8 августа, с 17.00 до 21.30, в парке, где разрешена предвыборная агитация, администрация Советского района Минска проводит концерты и праздничные мероприятия. На 6 августа запланировано «праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск».

На просьбу БелаПАН прокомментировать сложившуюся ситуацию представитель штаба Тихановской Анна Красулина ответила, что «пока все по плану».

30 июля на митинге в поддержку кандидата, который прошел в парке Дружбы народов, присутствовало почти 63 тыс. человек по подсчетам правозащитников и немногим более 18 тыс. по подсчетам МВД.

В эфире ZUBR Media Светлана Тихановская также отметила: «У нас препятствие за препятствием, и мы не можем сейчас аноансировать даже ближайший тур, потому что мы сегодня решили один город посетить, и нам приходит сообщение, что там вместо нашего пикета уже что-то организовывается. Вы понимаете, что это палки в колеса, это препятствия нашей предвыборной кампании».

«Это так низко и мелочно со стороны властей такими путями препятствовать нашей кампании. Возможно, страх — это очень сильное слово. А может, и страх... Это скорее смятение, что столько людей выходит, готовы продемонстрировать эту поддержку, что власти не понимают, как нам еще нагадить, чтобы люди эти не приходили... Так мелочно, но мы со всем справимся. Даже если нам не дадут площадку, мы поедем в другой город», — заявила Тихановская.

Кандидат в президенты поделилась впечатлениями от агитационных поездок: «С одной стороны, это было очень тяжело, особенно для неопытного человека, который никогда раньше не выступал публично. Сложные переезды — я в основном домосед. Но так меня зарядить, настолько мощный получить отзыв, отклик от людей... Когда я стою на сцене, когда выступают другие спикеры, мои боевые подруги, я хочу заглянуть в глаза каждому человеку, каждого выделить. Я никогда не надеваю солнечные очки, какое бы солнце ни светило. Потому что я понимаю, что люди пришли ко мне... Спасибо вам, что вы со мной, я чувствую себя защищенной, что я не одна в этот сложный период моей жизни».

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