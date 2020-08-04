Дмитриев обещает переход к парламентско-президентской республике, ограничение сроков президентства и новые выборы

Предвыборная программа кандидата в президенты, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева содержит десять первых шагов, которые он обещает сделать в качестве нового президента страны.

4 августа его программа, как и программы других кандидатов, опубликована в центральных государственных газетах Беларуси.

Дмитриев обещает сформировать переходное правительство вместе с нынешними альтернативными кандидатами и провести президентские и парламентские выборы с новым составом Центральной избирательной комиссии и участковых избиркомов.

Он обещает ограничить президентство двумя сроками, а также обеспечить разделение властей и выборность руководителей городов и районов гражданами; сократить количество чиновников и провести «публичные проверки» относительно кумовства в органах власти и связей власти и бизнеса; продать большинство резиденций первого президента, а деньги — вернуть в бюджет.

Дмитриев обещает отменить систему срочных контрактов; установить среднюю пенсию не ниже 60% от средней зарплаты по стране; реформировать промышленные предприятия и приватизировать «хронически убыточные», а сокращенным работникам полгода платить пособие не менее двух третей оклада и переучить их; поддержать бизнес в малых и средних городах и реализовать «Национальную платформу бизнеса».

Кроме того, кандидат обещает улучшить оборудование медучреждений и реализовать программу «Жилье для молодых медиков»; избавить учителей от нагрузки, не связанной с обучением и воспитанием детей, запретить поборы в детских садах и школах, ввести в вузах распределение по желанию.

В части, посвященной государственному строю страны, Дмитриев подчеркивает, что Беларусь должна быть парламентско-президентской республикой, а полномочия президента, препятствующие разделению властей и эффективной работе государства, нужно сократить.

Новое руководство страны должно подписать Европейскую хартию местного самоуправления, ввести прямые выборы местных руководителей и сделать их зависимыми от граждан, а не от столичных чиновников. Кандидат обещает искоренить «телефонное право» в судах, которые должны быть независимыми, а также ввести мораторий на смертную казнь.

Дмитриев считает необходимым оптимизировать количество чиновников, ликвидировать «идеологическую вертикаль», нанимать людей на государственные должности путем открытого конкурса. В стране, согласно его программе, должна развиваться эффективная система электронного правительства. Также он обещает обеспечить равный доступ к финансированию из бюджета государственных и некоммерческих организаций — посредством участия в тендерах и конкурсах.

В части, посвященной социальной политике, Дмитриев обещает обеспечить доступ всех граждан к качественному бесплатному медобслуживанию в государственных медицинских учреждениях при параллельном развитии системы страховой и частной медицины. Он считает необходимым увеличить инвестиции в сферу образования, отменить плату за обучение в государственных учебных заведениях.

Кандидат также обещает провести пенсионную реформу без повышения пенсионного возраста, разработать систему накопительных пенсий, дополнительного пенсионного страхования, развивать частные пенсионные фонды наряду с государственными. Вместе с тем, отмечает он, будет разработана эффективная система адресных денежных выплат многодетным семьям, безработным, гражданам с ограниченными возможностями.

Новое руководство страны, отмечается в программе, будет содействовать предпринимательской деятельности семей, поддерживать строительство жилья в регионах для молодых семей и молодых специалистов, в первую очередь — индивидуальных жилых домов на собственном земельном участке.

В экономической части программы Дмитриев предусматривает укрепление самостоятельности Национального банка, стабильность валюты и защиту вкладов. Он обещает остановить рост цен, сделать доступнее кредиты для реального сектора экономики, обеспечить стабильность и прозрачность системы налогообложения; провести декриминализацию экономических преступлений; принять Инвестиционный кодекс.

Согласно программе, в стране будет создана среда для развития информационных технологий, экотуризма, транзита и логистики, военно-промышленного комплекса, альтернативной энергетики, инжиниринга, банковских услуг. Между предприятиями всех форм собственности будет обеспечена равная конкуренция.

Сельское хозяйство, уверяет кандидат, будет реформировано на основе свободного развития всех форм собственности и создания рынка земли, поддержки и развития фермерских хозяйств. Для развития малых и средних городов будет простимулировано создание новых предприятий в регионах.

В области внешней политики, говорится в программе Дмитриева, Беларусь должна строить равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми странами мира. При этом внешняя политика должна основываться на национальных интересах и содействовать миру и безопасности в регионе. При новом руководстве, отметил политик, Беларусь не будет входить ни в какие военные блоки, которые могут втянуть ее в вооруженный конфликт.

На посту президента кандидат обещает добиться безвизового режима с большинством стран мира, а также выстроить хорошие и взаимовыгодные отношения как с Западом, так и с Востоком, выполняя взятые на себя международные обязательства и требуя этого от партнеров.

«Беларусь не станет стабильным государством, если не будет опираться на исторические и культурные традиции белорусского народа, — отметил Дмитриев. — Власть будет возрождать белорусскую культуру и укреплять национальное самосознание как основу белорусской государственности и национальной безопасности».

Он обещает установить налоговые льготы и создать благоприятные условия для инициатив гражданского общества и бизнеса, направленных на развитие белорусской культуры, языка и национальных ценностей. Новое руководство страны, заверил Дмитриев, примет закон о государственной поддержке белорусского языка, откроет Национальный университет, а в каждом райцентре — школу или гимназию с преподаванием всех предметов на белорусском языке.

Кроме того, Дмитриев обещает снять барьеры для свободной деятельности СМИ и журналистов, а также обеспечить равноправие всех конфессий и национально-культурных меньшинств.

О своей программе Андрей Дмитриев также говорил на дебатах кандидатов Naviny.by:

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