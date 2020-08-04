Суть программы Тихановской — перевыборы президента и референдум о возврате к Конституции 1994 года

Суть предвыборной программы Светланы Тихановской — перевыборы президента и референдум о возврате к Конституции 1994 года.

4 августа предвыборная программа кандидата в президенты Светланы Тихановской опубликована в центральных государственных газетах Беларуси.

Кандидат уверяет, что хочет стать президентом не ради должности, а для того, чтобы вернуть белорусам право выбора. «Мы строим страну не только для себя, но и для наших детей, — отмечает она. — Я хочу, чтобы наши дети получали хорошее образование, медобслуживание, чтобы они могли найти себе хорошую работу, создать семью и иметь свое жилье. Чтобы они остались жить здесь, на своей земле, а не хотели уехать в поисках более свободной и справедливой страны. Я хочу, чтобы мы чувствовали любовь и уважение к себе, имели право выбора и гордились своей страной для жизни. Я хочу, чтобы Беларусь уважали в мире, чтобы мы искали друзей, а не врагов. Я хочу, чтобы ушла в прошлое подлая традиция преследовать людей за правду».

Тихановская просит избирателей не участвовать в досрочном голосовании, убедить в этом свой круг общения, прийти на выборы 9 августа и проголосовать за нее. Она также просит граждан становиться «независимыми наблюдателями на участках и защищать свой голос». «Я призываю вас не оставаться дома 9 числа, иначе вы проголосуете за нынешнюю, всем вам надоевшую власть. Чем больше явка, тем более очевидной будет фальсификация. Чем больше явка, тем тяжелее украсть ваш голос», — говорится в программе.

В случае своего избрания Тихановская обещает принять меры по «сохранению стабильности в стране» и создать условия для проведения новых выборов президента. В частности, она намерена назначить «шесть новых независимых членов ЦИК, включая председателя», изменить избирательное законодательство, «подготовить все к своей отставке и выборам нового президента».

Кандидат обещает, что в избиркомы войдут представители партий, общественных организаций, кандидатов в президенты; на участках будут прозрачные урны и камеры для прямой трансляции; каждый бюллетень будет демонстрироваться наблюдателям; доверенные лица кандидатов будут наделены правом требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке; досрочное голосование будет допускаться в исключительных случаях; всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для агитации.

До перевыборов, которые проведут в течение полугода, страной будут управлять «те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон», говорится в программе.

Вместе с новыми выборами президента Тихановская обещает провести референдум о возврате к Конституции 1994 года, где было ограничение по количеству сроков президентства и реальное разделение властей.

Она также обещает освободить политзаключенных, провести амнистию «для впервые совершивших не тяжкие преступления, в том числе детей, осужденных по статье 328» (незаконный оборот наркотиков). Неправосудные приговоры и постановления, вынесенные в период избирательной кампании, «будут отменены с возвращением уплаченных штрафов и выплатой компенсаций пострадавшим». Следить за этим будут новые генеральный прокурор и председатель Верховного суда.

Тихановская отметила, что ее программа — это ее «взгляд на то, какой должна стать страна». «По Конституции власть принадлежит народу, а на деле — чиновникам, которые давно забыли об интересах людей, — убеждена кандидат в президенты. — Сейчас депутаты не выбираются, а назначаются. Суды отправляют невиновных в тюрьмы, добиться справедливости почти невозможно. Нужно вернуть страну людям».

«Руководители всех уровней должны уважать людей, помня, что занимают свои должности только потому, что люди им это позволили. Правоохранительные органы должны защищать людей, а не хватать мирных граждан на улице и в очередях. Они должны бороться с преступностью и коррупцией, предотвращать насилие в семье», — подчеркивает она.

Кандидат отметила, что сегодня многие люди «работают на убыточных предприятиях, а сотни тысяч, если не миллион — за границей», поэтому, считает она, «надо создавать рабочие места в Беларуси». «Мы снимем барьеры для развития малого и среднего бизнеса. Пусть люди сами создают рабочие места. Прибыльные государственные предприятия продолжат работать. С убыточными должны разобраться профессионалы. В стране есть профессиональные экономисты и менеджеры, которые сумеют повысить уровень жизни и сократить ненужные государственные расходы», — говорится в предвыборной программе.

Ситуация с эпидемией COVID-19, подчеркнула Тихановская, показала, что высококвалифицированным медикам «мешают работать чиновники, которые заботу о статистике ставят выше, чем здоровье людей». «Чтобы и врачи были довольны высокой зарплатой, и люди заботой об их здоровье, нужна система, когда деньги за лечение, будь то из государственного бюджета или из добровольных страховых взносов, шли за пациентом в медицинские учреждения, как государственные, так и негосударственные. Тогда будет повышаться и качество медицины, и зарплаты хорошо работающих врачей. Информация об общественном здоровье должна быть правдива и общедоступна», — отметила она.

Кандидат убеждена, что школьных учителей нужно освободить от всего, что не связано с обучением и воспитанием детей, — «от обеспечения подписки на газеты, принуждения детей вступать в БРСМ, посещения пропагандистских мероприятий до сбора денег и ремонта кабинетов за свой счет». Труд учителя «надо оплачивать достойно», а школа должна «развивать личность, умение искать информацию, работать в команде, рождать и ценить новые идеи».

«Школа изменится к лучшему, если помимо государственной будет развиваться и частная система образования — это создаст здоровую конкуренцию, — отметила кандидат. — Университеты перейдут на самоуправление. Надо отменить принудительное распределение и «закон Равкова», по которому студентов забирают в армию, не дав закончить образование».

Новое видение внешней политики Беларуси Тихановская определила так: «Независимость — наша абсолютная ценность, мы ее не продаем, не торгуем, не обсуждаем. Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны. Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной «иглы».

О программе Светланы Тихановской также говорила ее доверенное лицо Ольга Ковалькова на дебатах кандидатов Naviny.by:

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