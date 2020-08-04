Программа Черечня: структурная реформа экономики, местное самоуправление, развитие национальной идентичности

Предвыборная программа кандидата в президенты, председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечня предполагает структурную реформу экономики, местное самоуправление и развитие национальной идентичности.

4 августа программа опубликована в центральных государственных газетах Беларуси.

Кандидат выступает за структурную реформу экономики, в которой главным двигателем является частная инициатива, а роль государства — минимизирована. Чиновники, по его мнению, должны «не ограничивать бизнес, а содействовать его развитию и создавать условия для предпринимательской инициативы».

Черечень обещает сформировать Министерство поддержки малого и среднего бизнеса, задачей которого станет упрощение ведения бизнеса и создание экосистемы для развития предпринимательства — бизнес-инкубаторов и фондов поддержки бизнеса — с привлечением международных институтов.

В стране, подчеркивает кандидат, будет введено «английское право», а налоговая нагрузка, как в Парке высоких технологий, станет повсеместной. Черечень обещает обеспечить равенство компаний всех форм собственности, инициировать преобразование колхозов в фермерские хозяйства, провести «честную и прозрачную» приватизацию предприятий с участием их работников.

Кандидат в президенты обещает также отменить «декрет о тунеядцах», транспортный налог, обязательное распределение молодых специалистов, «палочную систему» в милиции и других силовых ведомствах; упразднить бюрократию в медучреждениях и убрать «Табакерки». Черечень намерен ввести мораторий на смертную казнь и отменить обязательную службу в Вооруженных силах посредством перехода к профессиональной армии.

В случае избрания на пост главы государства он обещает господдержку людям, оставшимся без работы, в виде «достойного пособия и бесплатного переобучения», достойные зарплаты врачам и учителям; возврат периодов службы в армии, учебы и декретного отпуска в общий стаж; прозрачное образование тарифов на услуги ЖКХ; законодательную неприкосновенность частной собственности.

Кандидат выступает за беспрекословное верховенство права, суд присяжных, а также пересмотр кодексов — чтобы за уголовные преступления и административные правонарушения была соразмерная ответственность.

Он заявляет о приверженности свободным и честным выборам с прозрачным подсчетом голосов и равным доступом кандидатов к СМИ.

Черечень обещает провести аудит госаппарата, реорганизовать неэффективные учреждения и ведомства; ввести практику оценки качества госуслуг потребителями; привязать зарплату чиновника к результатам его работы; сделать публичными декларации о доходах ключевых представителей власти; снизить количество проверок и бюрократии; передать управление госпредприятиями от чиновников специалистам; перевести максимальное число госуслуг в электронные сервисы.

Своим приоритетом кандидат называет установление безвизового режима с Евросоюзом. Он обещает инициировать проекты с соседними государствами по развитию пограничной инфраструктуры для ускоренного прохождения границы.

Государство создаст условия для возвращения на родину «талантливых людей с багажом международного опыта»; восстановит «испорченные» международные отношения; сформирует систему образования европейского уровня и признает европейские сертификаты на лекарства, заверяет Черечень.

Он обещает сделать жилье доступным для всех; оснастить современным оборудованием роддома и центры дородовой подготовки; увеличить декретное пособие; обеспечить бюджетную поддержку частным детсадам; убрать барьеры для развития частных школ и университетов; повсеместно развивать безбарьерную среду; принять закон о защите животных.

Кандидат также обещает сменить практику назначения председателей исполкомов на избрание мэров и расширить практику проведения местных референдумов; наделить каждый регион правом самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и полномочиями для принятия важных местных решений. Для стимулирования экономического роста в отстающих регионах он обещает ввести пятилетние налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, в первую очередь по налогам в республиканский бюджет.

«Учим английский, поддерживаем белорусский, используем русский, — так сформулировал Черечень свое отношение к языковому вопросу в Беларуси. — Хорошее владение английским языком — основа развития науки, бизнеса и инноваций. Белорусский язык — неотъемлемый элемент нашей национальной идентичности, который нужно изучать и сохранять на государственном уровне, но без какого-либо принуждения».

Кандидат также выступил за возвращение бело-красно-белого флага и герба «Погоня» в качестве государственных символов.

Суть внешней политики Черечень охарактеризовал так: «С соседями дружим и взаимовыгодно торгуем». «И с Россией, и с Украиной, и со странами Евросоюза нужно развивать добрососедские, партнерские отношения, но на прозрачных и взаимовыгодных условиях, — говорится в программе. — Никакой интеграции по непрозрачным механизмам. Вступление в любые международные организации и союзы должно быть одобрено на всенародном референдуме. Интеграционные документы нельзя подписывать кулуарно».

Кандидат заверяет, что в случае его избрания президентом Беларуси он объявит реальный нейтралитет. «Беларусь не хочет ни с кем воевать, поэтому нам не нужно вступать в военные блоки, будь то НАТО или ОДКБ. В Беларуси не могут размещаться иностранные военные базы. Безопасность будет обеспечивать профессиональная и современная армия на контрактной основе», — подчеркнул Черечень.

О своей программе Сергей Черечень также говорил на дебатах кандидатов Naviny.by:

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