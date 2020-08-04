Лукашенко обещает за пять лет увеличить среднюю зарплату в два раза

В течение ближайших пяти лет средняя зарплата в Беларуси вырастет в два раза — такое обещание содержится в предвыборной программе кандидата в президенты Александра Лукашенко, которая 4 августа опубликована в центральных государственных газетах Беларуси.

Фото пресс-службы президента

Кандидат отмечает, что к своей цели — созданию Беларуси как современного европейского государства — белорусы все годы шли «путем мирного созидания». «Любая политика (внешняя и внутренняя) только тогда чего-то стоит, когда она приносит в итоге пользу людям. Поэтому лозунг «Государство для народа!» определяет главные направления развития», — отмечается в программе.

По мнению Лукашенко, «готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидна». «И степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения», — подчеркивается в программе.

«Начнем с Конституции. Белорусы во время всенародного обсуждения определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. Главная ценность — люди и справедливое отношение к ним. Мы видим наши перспективы и пути достижения новых целей», — уверяет Лукашенко.

Он обещает сохранить образование «доступным и современным». «Всемерная поддержка государства тем, кто желает и готов учиться, и впредь будет гарантирована. Будут усовершенствованы программы и методики образовательного процесса как в школе, так и в вузах. Образование будет практико-ориентированное. В новом формате вступительных экзаменов в средние специальные и высшие учебные заведения будет учтен опыт и тестирования, и собеседования с абитуриентом», — говорится в программе.

«Пандемия показала, насколько важно для защиты и развития страны здоровье человека. Образование и здравоохранение будут одинаково доступны всем белорусам и финансироваться государством. С учетом работы системы здравоохранения в условиях эпидемии COVІD-19 государство продолжит активно инвестировать в совершенствование и развитие существующих медицинских центров, больниц и поликлиник», — обещает Лукашенко.

Он заявляет, что в сфере экономики «не пойдет на шоковую терапию, потому что расплачиваться за радикальные реформы будут самые незащищенные слои населения — те, кто всю жизнь работал и поднимал страну из руин перестроечной эпохи». «Наши реформы — это совершенствование того, что создано. Нельзя допустить слома системы и забрать у людей годы стабильной и счастливой жизни, как это происходило и происходит в ряде стран мира. Восстановиться после таких потрясений практически невозможно», — отмечается в программе.

Рост доходов граждан Лукашенко называет «безусловным приоритетом». «В течение пятилетки средняя заработная плата в Беларуси вырастет в два раза. Для этого мы предоставим максимальную поддержку инвесторам, прежде всего национальным. Тем, кто готов честно и справедливо вложить деньги в нашу страну, будут обеспечены максимально простые процедуры ведения бизнеса. Абсолютно равные возможности и условия для частных и государственных компаний», — говорятся в программе.

«Ситуация показала, насколько важно ликвидировать зависимость страны в нефтегазовой, финансовой и других сферах. Решая эти вопросы, будем придерживаться мировых тенденций создания новых отраслей экономики. У нас это хорошо получается (ПВТ, атомная энергетика, космос). Продолжим активную цифровизацию и формирование полноценной «зеленой экономики» (экопродукты, электротранспорт, возобновляемая энергия). Сохранив традиционные производства, на которых Беларусь состоялась как независимое государство, развивая новые направления, мы выйдем на среднемировые темпы экономического развития», — обещает Лукашенко.

Он также намерен уделить «особое внимание регионам». «Благодаря перспективным проектам в малых городах и поселках люди будут жить не хуже, чем в областных центрах и столице. Новое качество аграрной экономики поднимет престиж труда и жизни людей на селе», — говорится в программе.

Что касается внешней политики, то, как отмечает Лукашенко, «миролюбивая дипломатия была и останется залогом безопасности белорусов». «Но мы вступаем в эпоху глобальных геополитических потрясений. Будет сделано все, чтобы разногласия во внешней политике не отразились на дружбе народов, которым суждено жить рядом на этой земле в центре Европы, а география дружественных нам стран расширилась», — обещает кандидат.

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