Цены на нефть вновь падают
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение утром во вторник, 4 августа.
По данным электронных торгов на 09:25 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:
- Brent — 43,88 доллара за баррель (-0,61%);
- WTI — 40,77 доллара за баррель (-0,59%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Напомним, на сегодняшних торгах на БВФБ доллар и евро серьезно укрепились.
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