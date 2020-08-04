Цены на нефть вновь падают

/ Экономика
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют падение утром во вторник, 4 августа.

Фото pixabay.com

По данным электронных торгов на 09:25 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

  • Brent — 43,88 доллара за баррель (-0,61%);
  • WTI — 40,77 доллара за баррель (-0,59%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. Напомним, на сегодняшних торгах на БВФБ доллар и евро серьезно укрепились.

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Тэги: нефть мировые цены на нефть

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