Канопацкая в своей программе обещает выход Беларуси из союза с Россией

Анна Канопацкая в своей предвыборной программе обещает ограничение президентства одним продленным сроком и выход Беларуси из союза с Россией.

Предвыборная программа кандидата в президенты, в прошлом депутата Палаты представителей Национального собрания Анны Канопацкой 4 августа опубликована в центральных государственных газетах Беларуси.

Кандидат выступает за путь Беларуси к «единству и согласию, развитию и прогрессу, миру и созиданию», который ведет страну «в семью европейских народов». Она уверена, что граждане должны «остановить резкое падение страны в социальную и экономическую пропасть».

«Мы потеряли более миллиона наших сограждан, оказались в демографической яме, полностью утратили свой авторитет в мире и среди соседей, — отмечает Канопацкая. — Мы имеем отсталую промышленность, неэффективное сельское хозяйство, громадный внешний долг, огромные административный и репрессивный аппараты, бедное население и авторитарного лидера во главе страны. Наши государственность и независимость находятся под угрозой и являются предметом постоянной торговли».

Кандидат выступает за государственный нейтралитет и пересмотр международных договоров, которые не соответствуют национальным интересам. В частности она считает необходимым денонсировать договор о создании Союзного государства с Россией, выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, прекратить договоры аренды военных объектов РФ на территории Беларуси и убрать из страны российских военных.

Для «бескровного цивилизованного и демократического перехода власти» в Беларуси Канопацкая предлагает закрепить в законодательстве ограничение президентства одним семилетним сроком и обещает на посту главы государства инициировать переход к парламентско-президентской республике. Кроме того, она считает необходимым предоставить специальные гарантии предыдущему президенту и членам его семьи «с особым механизмом привлечения его к судебной ответственности, при наличии достаточных оснований».

В области безопасности Канопацкая обещает принять меры по укреплению связей правоохранительных органов и гражданского общества; внедрению передовых технологий в обеспечении общественной безопасности; запрету на использование правоохранительных органов в политических целях и для борьбы с инакомыслием.

Для спасения экономики кандидат обещает уменьшить налоговое бремя и увеличить эффективность использования налоговых отчислений; полностью пересмотреть государственную кредитно-финансовую и бюджетную политику; приватизировать определенные государственные предприятия; закрыть неэффективные производства, перераспределив работников; ввести институт частного имущества на землю; ликвидировать последствия социалистической коллективизации в сельском хозяйстве; закрепить в законодательстве амнистию капитала; национализировать незаконно приобретенные активы и вернуть выведенные из страны средства; предоставить многоуровневые льготы для развития малого бизнеса и национального капитала.

В сфере демографии Канопацкая обещает реализовать мероприятия по усилению социального обеспечения материнства и детства, а также программы, направленные на стимулирование рождения детей, создание и укрепление молодых семей, обеспечение дополнительных социальных гарантий таким семьям. Она обещает существенно изменить и закрепить в законодательстве механизмы предоставления материнского капитала, расширить категории лиц, имеющих право на его получение. Кроме того, кандидат считает необходимым уменьшить разрешенный возраст вступления в брак для женщин до 17 лет с согласия родителей.

Канопацкая обещает ввести отсрочку от службы в армии для мужчин с маленькими детьми, пока тем не исполнится пять лет; увеличить призывной возраст до 20 лет; постепенно перейти к профессиональной армии.

В социальной сфере она выступает за существенные изменения в поддержке неполных семей; легализацию, законодательные гарантии и свободы семьям в фактическом, но не зарегистрированном браке; закрепление в законодательстве института суррогатного материнства; частичную реформу системы здравоохранения, направленную на повышение доступности бесплатного медицинского обслуживания для малообеспеченных категорий граждан; пенсионную реформу — с предоставлением льгот работающим пенсионерам, исключением их налогообложения, сохранением за супругами пенсионного возраста права на пожизненное получение пенсии другого в случае смерти одного из них.

Канопацкая также обещает инициировать возвращение государственного статуса гербу «Погоня» и бело-красно-белому флагу; объявить главным государственным праздником страны День Воли 25 марта; включить в систему государственных праздников 27 июля и 25 августа; ввести уголовную ответственность за любые публичные высказывания, оспаривающие или отрицающие существование отдельной белорусской нации, ее исторического права на создание собственного государства.

Читайте также: