Под Гродно МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в агрогородке Путришки (Гродненский район).

Как сообщили в Следственном комитете, 28-летний водитель МАЗа с полуприцепом-платформой, сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

В СК отметили, что ребенок «ехал по тротуару, после чего выехал на проезжую часть»: «От полученных в результате ДТП телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Следователи просят очевидцев откликнуться, позвонив по телефонам:

  • +375 152 724040;
  • +375 33 6211535;
  • +375 44 7545005;
  • 102.
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Тэги: ДТП гибель ребенка Город: Гродно

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