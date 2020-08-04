Под Гродно МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в агрогородке Путришки (Гродненский район).
Как сообщили в Следственном комитете, 28-летний водитель МАЗа с полуприцепом-платформой, сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.
В СК отметили, что ребенок «ехал по тротуару, после чего выехал на проезжую часть»: «От полученных в результате ДТП телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия».
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.
Следователи просят очевидцев откликнуться, позвонив по телефонам:
- +375 152 724040;
- +375 33 6211535;
- +375 44 7545005;
- 102.