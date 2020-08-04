Под Гродно МАЗ насмерть сбил 12-летнего велосипедиста

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в агрогородке Путришки (Гродненский район).

Как сообщили в Следственном комитете, 28-летний водитель МАЗа с полуприцепом-платформой, сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.

В СК отметили, что ребенок «ехал по тротуару, после чего выехал на проезжую часть»: «От полученных в результате ДТП телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Следователи просят очевидцев откликнуться, позвонив по телефонам: