Der Spiegel: Страх перед Лукашенко исчезает

«Российские наемники, силы безопасности, тренирующиеся разгонять демонстрации, — в преддверии президентских выборов правитель Александр Лукашенко снова делает ставку на страх, однако это еще больше укрепляет оппозицию», — пишет популярный немецкий журнал Der Spiegel в материале «Беларусь: страх перед Лукашенко исчезает».

Фото пресс-службы президента

«Долгое время в Беларуси все определялось Александром Лукашенко. Авторитарный правитель преследовал политических оппонентов, лишал их свободы, снимал с выборов. Он определял, как они должны пройти, неизменно с результатом, свидетельствующем о его подавляющем преимуществе. Но уже в предыдущие годы это все меньше имело отношение к реальности. Сейчас, после 26 лет у власти, он все реже в состоянии это скрывать в том числе и потому, что настроения среди 10-миллионного населения заметно изменились, что, впрочем, не тема для государственных СМИ», — отмечает Der Spiegel.

Журнал обращает внимание на то, что люди в Беларуси, долгие годы державшиеся в стороне от политики «из-за страха перед трудностями», теперь находят в себе смелость выйти на улицы и больше не хотят молчать — «и это несмотря на то, что в последние недели сотни демонстрантов и журналистов было задержано, порой брутально».

«В системе Лукашенко что-то вышло из-под контроля. В том числе и потому, что он одновременно совершил несколько ошибок», — считает автор статьи Христина Хебель. Белорусский руководитель «не воспринял всерьез» изменение настроений, «недооценил женщин», но больше всего граждан возмутило его отношение к коронавирусу: «Люди чувствуют, что остались с пандемией один на один».

Что касается главного оппонента Лукашенко на выборах Светланы Тихановской, то, по мнению Der Spiegel, ее сила в том, что она позиционирует себя как «нормальная белоруска, которая продолжила дело своего мужа по основательному изменению системы в ее стране — именно потому, что она была запугана».