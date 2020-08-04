Лукашенко: мир становится все более нестабилен и непредсказуем

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«В жизни каждого государства и всего мира в целом происходят события беспрецедентно влияющие на ход истории», — заявил Александр Лукашенко 4 августа, выступая с посланием белорусскому народу и парламенту.

«2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий. И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации», — сказал он.

По словам Лукашенко, пандемия коронавируса унесла «сотни тысяч жизней по всей планете». «Рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, затрещал по швам Европейский союз. И это только начало, — отметил Лукашенко. — Чтобы понять, что происходит с нами, надо понимать, что происходит вокруг нас. Мир глобализируется. Степень взаимозависимости между государствами неуклонно растет. Общемировые вызовы и угрозы затрагивают абсолютно все государства мира без исключения, в том числе и нас, даже если природа их возникновения и причины зародились за тысячи километров от наших белорусских границ».

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь находится в центре Европы и является полноценным участником всех основных международных процессов, а также прочными торгово-экономическими нитями связана со всеми регионами мира.

«Именно поэтому сегодняшнюю ситуацию мы должны рассматривать в контексте международных отношений. Для нас очевидно, что мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Насколько, никто сегодня предсказать не сможет», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию. «За последнее время окончательно ни одна из важнейших международных проблем не была решена, — сказал официальный лидер. — Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций. Причем методами разными, не брезгуют ничем. Вы это наблюдаете».

«Жесткое противостояние по всем фронтам развернулось между крупнейшими экономиками мира — Соединенными Штатами Америки, которые на протяжении последних десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за реальную многополярность. В стороне от этих процессов не осталась Россия и ЕС, также претендующие на главенствующие роли. Словом, трясет всю планету», — отметил Лукашенко.

Сюжет: Послание президента 2020 года
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Тэги: послание Лукашенко послание-2020 Персона: Александр Лукашенко

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