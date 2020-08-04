Лукашенко: Россия всегда будет нашим ближайшим союзником несмотря на то, что поменяла братские отношения на партнерские
Россия всегда будет ближайшим союзником Беларуси несмотря на то, что поменяла братские отношения на партнерские, завил Александр Лукашенко 4 августа в послании белорусскому народу и Национальному собранию.
«Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы не был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно», — сказал Лукашенко.
«Но отношения стратегического партнерства мы будем строить и с Западом, и с Китаем, и с Америкой. Нашими соседями, а также странами дальней дуги. Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам», — дополнил белорусский руководитель.
«Мы ни к кому ни на какие проблемы не ввязывались, не навязываемся и навязываться не собираемся. Хотите помощи, видите эту помощь от нас — пожалуйста», — подчеркнул он.
Лукашенко напомнил о застаревших конфликтах на постсоветском пространстве и заявил, что Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе. «Единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня — на разрыв. И Россия боится потерять — ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то — мы за многовекторность, последовательную и предсказуемую внешнюю политику», — подытожил глава государства.
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