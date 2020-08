Лукашенко: благодаря БелАЭС и БНБК «зеленая экономика» из модного тренда станет нашей реальностью

Производства, подобные Белорусской АЭС и Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), сделают «зеленую экономику» в стране реальностью, заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с ежегодным посланием народу и парламенту.

«Значение Белорусской АЭС для обеспечения энергетической безопасности и в целом экономики нашей страны просто огромное, — сказал он. — С ней связано развитие образования, технологий. И не надо нам указывать и тыкать на вопросы безопасности. Мы — чернобыльская республика, много пережили и сами знаем цену последствий. Только на реабилитацию загрязненных территорий потрачено 19 миллиардов долларов. Поэтому входной контроль при сооружении станции был как в военное время».

«А преимущества, которые мы приобретем, помогут нам сделать прорыв в будущее: высокие технологии, дешевая электроэнергия, электромобили. Или суперсовременное производство аминокислот нашей биотехнологической корпорацией, которую мы строим совместно с Китаем в Минской области», — добавил Лукашенко.

Благодаря таким производствам, убежден он, «зеленая экономика» из модного тренда станет реальностью». «За последние пять-шесть лет сбор отдельных видов вторичных ресурсов в Беларуси вырос в два с половиной раза, а это бесплатное сырье, которое валяется под ногами», — отметил Лукашенко.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Физический пуск первого энергоблока планируется осуществить в августе этого года, на полную мощность он должен быть выведен в феврале 2021-го. Второй энергоблок намечено запустить также в следующем году.

БНБК строит крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов на площади 160 га в Пуховичском районе Минской области вблизи поселка Руденск. В рамках проекта также планируется создасть комплекс зернохранилищ, автокомбинат, административно-бытовой комплекс, научно-исследовательскую лабораторию, электрическую подстанцию с паротурбинной установкой, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Строительство началось в 2018 году, завершить проект намечено до 2032 года. Общая его стоимость — 733 млн долларов. Под реализацию проекта Экспортно-импортный банк Китая выделил льготный кредит на 628 млн долларов.

Четверть уставного фонда БНБК принадлежит государству. Крупные китайские компании CITIC International Investments Ltd. и COFCO Corporation владеют 20 и 9% соответственно. 1% в уставном фонде имеет российская компания «Вирен-Инвест», 22,5% принадлежат двум эмиратским компаниям — Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd. Зарегистрированные в Шотландии компании Maxforce LP и Altastar LP являются собственниками 11,5 и 11% уставного фонда БНБК соответственно. Ранее сообщалось, что, по данным британского реестра, основным владельцем обеих упомянутых шотландских компаний является Асылбек Салиев — племянник бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который получил убежище в Беларуси, скрываясь от уголовного преследования в своей стране. Директором корпорации является Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане опознали бежавшего из страны бывшего премьер-министра Данияра Усенова.

Читайте также: