Лукашенко: правительству и Нацбанку нужно направить все ресурсы и резервы в реальный сектор экономики

Правительству и Нацбанку нужно направить все ресурсы для поддержки предприятий, заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с ежегодным посланием народу и парламенту.

«Правительству и Национальному банку необходимо все ресурсы и резервы направить в реальный сектор экономики. Мы — экспортно ориентированная страна и по сути вмонтированная в международные производственные связи. Сейчас ни в коем случае ничего нельзя разрушать», — сказал Лукашенко.

В этой связи он поставил задачу перед правительством по темпам экономического роста. «Нужно защитить людей и продвигать экономику вперед хотя бы на 3-4% ежегодно. Это будут среднемировые темпы роста, чтобы достичь их в предстоящие пятилетки, мы должны решить ряд актуальных задач», — сказал Лукашенко.

В качестве одной из задач он назвал уход от экономической зависимости от России. «Высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов, страна потеряла 9,5 млрд долларов за 5 лет, а это (недополученные) пенсии, стипендии и зарплаты бюджетникам», — заявил Лукашенко.

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