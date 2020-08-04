Лукашенко: в будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в два раза — под эту цель сверстаны планы и программы
В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет в два раза — под эту цель сверстаны планы и программы, заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с посланием народу и Национальному собранию.
«У правительства главная задача — рост благосостояния и доходов граждан. Мы продолжим взвешенную, спокойную работу. Не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает вам золотые горы. Чудес не бывает. Все дается только своим трудом», — сказал глава государства.
По его словам, в стране нет «дикого социального расслоения, а все остальное зависит от работы экономики».
«Никаких секретов нет. Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию — вырастет и благосостояние. Под эту цель сверстаны и наши планы, и программы, и расчеты. В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет не в пять, не в десять, а в два раза», — сказал Лукашенко.
«Средний размер пенсии по возрасту будет поддерживаться на уровне 40% от средней заработной платы по стране. Чтобы пенсия была выше, будем активнее внедрять систему добровольных пенсионных накоплений с участием граждан и предприятий», — отметил он. По мнению Лукашенко, формировать дополнительную пенсию под силу уже многим работникам, главное — создать условия для этого.
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