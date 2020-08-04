Лукашенко: мы справились с коронавирусом, кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым

«Эпидемия [COVID-19] серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой. Кто не слеп, тот это видит. Кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым», — заявил Александр Лукашенко, зачитывая ежегодное послание белорусскому народу и парламенту 4 августа.

«Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием. Главными минусами и опасностью были неизвестность нового вируса, массовый характер его распространения, отсутствие единых апробированных методик лечения. Но на второй чаше весов, которая в итоге перевесила, у нас были белорусская наука, самоотверженность врачей и, самое главное, достойное поведение граждан, особенно стариков. В наших больницах не сортировали больных, как на фронте: помоложе, покрепче — будет жить, будем лечить, спасаем, а это старик, он и так отойдет», — заявил официальный лидер.

«На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры, — считает Лукашенко. — И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно. Но какое давление было вначале? Шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения, немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете сегодня меня, на это я пойти не мог».

«Каждый день объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса, дать понять: остановимся, изолируем людей — погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было. Был выбран другой путь — путь тяжелой очаговой борьбы с инфекцией. Нам не пришлось приспосабливать спортивные сооружения и торговые центры для оказания медицинской помощи. Мы задействовали всего лишь половину примерно коечного фонда, который был зарезервирован в наших больницах. У нас на ИВЛ находилось не более 10-11% больных от наличия этих аппаратов искусственной вентиляции легких», — заявил белорусский руководитель.

Лукашенко признал, что, «конечно, не все было гладко, в таком напряжении невозможно было обойтись без локальных ошибок и перегибов». «Многие люди были недовольны. Но главное — адекватная реакция со стороны власти на критику. Мы мгновенно старались исправлять недочеты. Вся «вертикаль» власти работала слаженно. Президент ежедневно утром и вечером принимал доклады штабов и координировал всю работу правительства и регионов... Спрос с кадров был организован по стандартам военного времени, но без хаоса, паники», — сказал он.

По словам официального лидера, удалось спасти пожилых людей, проживающих в домах престарелых, которых в стране 150. «Вы видели, как на Западе, пока приедут врачи, нет ни одного живого человека. Мы этих людей спасли», — отметил он.

Лукашенко призвал не копировать чужие рецепты. «А еще, если хотите, нужно доверять. Доверять врачам, специалистам и, простите меня за это выражение, доверять власти, если вы ее избрали», — заявил белорусский руководитель.

Он в очередной раз выдал свои рецепты борьбы с вирусом: «Каждому во главу угла нужно поставить здоровый образ жизни, правильное питание, свежий воздух и занятия спортом. Свежий воздух и занятия спортом — это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома — будете болеть всегда».

Что еще сегодня говорил Лукашенко: