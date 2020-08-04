Лукашенко: призывы вернуть Конституцию 1994 года — это подарок криминалу

«Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к лихим 90-м и вернуть Конституцию 1994 года — это подарок криминалу, это подарок криминальному бизнесу», — заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с посланием белорусскому народу и парламенту.

Фото пресс-службы президента

Он подчеркнул, что «никакого возврата в лихие 90-е быть не может». «Это будет хорошим мутным условием для проведения тех реформ, о которых сегодня талдычат наши альтернативщики, — сказал Лукашенко. — Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы распилить, порезать госсобственность, государственные предприятия и «прихватизировать», как раньше говорили, их, ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял и стоит всегда. И стоять будет».

«Осуществляя «перамены», можно идти, нужно идти от людей, от станка, — продолжил официальный лидер. — Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая. Белорусский путь реформ — это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях. Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего. Реформы — это не кампания, это процесс, порой тяжелый и болезненный. Не зря в народе говорят: «Не приведи, Господь, жить в период реформ и перемен». Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас».

По словам Лукашенко, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать. «Путь «разрушить до основания, а затем…» — не наш путь, — сказал он. — Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается, мы видели на примере стран, которые пытались пойти по этому пути».

Белорусский руководитель заявил, что за весь срок своего президентства он не нашел ответа на вопрос, почему госпредприятия «всем так мозолят глаза». «Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и телеграм-каналов, знают рецепт, как без социальных взрывов, по-особенному реформировать отдельные госпредприятия, я готов их не только выслушать, — сказал глава государства. — Более того, обещаю любому дать возможность показать себя на практике. Предприятий предостаточно, крепких, хороших. Например БАТЭ, «Могилевхимволокно», «Белшина», «Камволь». Любые выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать. Я уже года три тому назад нескольким предложил, до сих пор не пришли».

«А для тех, кому идея «прихватизации» снова может показаться привлекательной, напомню, как это было в середине тех же 1990-х, — добавил Лукашенко. — Директора и прочие приближенные за бесценок скупали акции своих сотрудников, а в итоге предприятия оказывались в руках непонятных дельцов, часто сидящих за границей и не имеющих никаких обязательств. Даже вопросы по развитию предприятия задать было некому».

Он подчеркнул, что с такими подходами «мы бы никогда не построили социально ориентированное государство». «Государство, которое всегда протянет руку любому, кто реально нуждается в помощи, — сказал Лукашенко. — И для нас это не популизм, не конъюнктура, не дань моде, а главный принцип нашей политики. Добросердечность, сострадание, справедливость — это генетический код белорусов. В этом вся наша душа, наша вера и наша традиция».

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