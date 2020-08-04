Лукашенко: на нас решили отработать «цветные революции» с учетом новых информационных технологий
Первостепенной задачей государства является подготовка «своей армии первоклассных специалистов, способных противостоять и киберугрозам, и самым изощренным технологиям», заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с ежегодным посланием народу и парламенту.
«И мы это сделаем, мы это начали делать, и мы умеем это делать, — сказал он. — Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Вспомните, что я сказал: мы — государство, мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она «желтая». Мы же не можем опуститься на уровень «желтизны», простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками, тех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти».
«Любому цивильному человеку, который хочет разобраться в ситуации, он видит не только интернет, он видит все средства массовой информации. И он копается всегда, [чтобы] в самом углу найти самое далекое средство массовой информации, но справедливое, истинное. Спрос на правду и справедливость растет постоянно, каждый день. Преодолеем и мы это несчастье», — подчеркнул Лукашенко.
«Просто на нас решили — крепком, монолитном обществе — отработать вот эти «цветные революции» с учетом новых информационных технологий. Не получится!» — заявил глава государства.
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