Лукашенко: оппоненты власти повторяют, как мантру, что белорусы вымирают — давайте сравним
Выступая 4 августа с посланием народу и Национальному собранию, Александр Лукашенко в ответ на претензии оппонентов власти по поводу демографической ситуации в Беларуси предложил сравнивать ее с соседними странами.
«Оппоненты власти повторяют, как мантру, что белорусы вымирают, не рожают. Давайте сравним. За 30 лет население Украины сократилось на 20% — минус десть миллионов человек, Литвы — на 25%, почти минус миллион. В Латвии на 30% сокращение — минус 800 тысяч. У нас в Беларуси население также сократилось, но всего лишь на 8%», — заявил Лукашенко.
«Наша ситуация обусловлена демографической ямой середины 90-х, последствия которой будут ощущаться еще 20 лет, — продолжил Лукашенко. — Кроме того, учитывая состояние современного общества, и не только в Беларуси, молодые родители откладывают рождение детей. На первом месте — карьера и жизнь для себя».
«Поэтому мы с самого начала существования государства делаем все, чтобы вернуть традиции многодетности в общество, повысить ценность семьи с несколькими детьми», — заявил белорусский руководитель.
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