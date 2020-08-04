Лукашенко: мы никогда не пойдем на приватизацию земель сельхозназначения

«Мы никогда не пойдем на приватизацию земель сельхозназначения», — заявил Александр Лукашенко 4 августа, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту.

Фото пресс-службы президента

По его словам, в этом нет никакой необходимости. «Любому желающему предлагается аренда — иди и работай. А резать землю на куски и давать отдельным дельцам никто не даст», — заявил Лукашенко.

Он привел пример земельной реформы в Украине. «Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал», — сказал глава государства.

Нынешний урожай он назвал небывалым. «Хлеб стоит стеной. Если нормально уберем, поправим экономику. Надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы. Выборы закончатся, а кушать надо и 9 августа. И этот год мы не имеем право потерять. Всячески надо помочь крестьянам», — призвал Лукашенко.

Он пообещал привести агрогородки в образцовый порядок. «Остались бесхозные клочки земли в селах и на хуторах. До конца года будет принято решение: брошенные дома и усадьбы будут продаваться людям по простым понятным правилам и приемлемым ценам, где-то просто за символическую плату. А задача государства — создать инфраструктуру. Люди в глубинке должны иметь комфортные условия жизни. Не хуже, чем в городах. Это и есть региональная политика. И не надо слушать простую обычную болтовню оппонентов власти, что кому-то на местах не хватает полномочий, что все региональные проблемы решат местные выборы, которые дадут некую мифическую свободу бизнесу. Мы это уже проходили», — заявил официальный лидер.

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