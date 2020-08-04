Лукашенко о задержанных россиянах: они рассказали всё

Александр Лукашенко удивлен дискуссиям в интернете по поводу задержания в Беларуси 33 боевиков. Об этом он заявил 4 августа во время послания белорусскому народу и парламенту.

«Какие только там выводы и предложения… дошли до того, что аж два президента договорились, — сказал Лукашенко. — Так вот, это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди — они дали показания — были направлены специально в Беларусь, команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда, потому что на границе, выезжая (граница закрыта российская ими же), им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я — плохой, может быть, географ, я только не понимаю: почему в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто ж можно было из Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул — и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь?»

Лукашенко подчеркнул: «Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому, как не нашим родным братьям-россиянам и руководству, не знать эти законы? Знают. Все юристы. Закон есть закон. Нравится, не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону».

По его словам, к задержанным россиянам белорусская сторона относится «по-человечески». «И мы от этого получили определенный эффект. Они рассказали всё, — сказал Лукашенко. — Поэтому я хочу, чтобы с этой трибуны сидящие здесь и те, кто меня услышат, запомнили: прекратите врать и месить всякую мешанину в СМИ. Прекратите, вы же уже опозорились! Сначала Стамбул, потом нет, не Стамбул, Венесуэла. Вчера уже позвонили: нет, не в Венесуэлу, сами пока не знаем куда. Мы знаем».

«Мы — родные люди, — продолжил Лукашенко. — Мы — белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».

Лукашенко также сообщил, что сегодня поступила информация о «еще одном отряде, который переброшен на юг». «Это мы должны, когда идет уборка, мы ж у вас ничего не просим... мы должны бегать и их ловить по лесам. Мы же их всех отловим», — сказал он.

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК) сообщили белорусские государственные СМИ. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской частной военной компании Вагнера, кроме того, на юге страны был задержан еще один человек. Украина намерена требовать выдачи 28 из 33 задержанных в Беларуси граждан, которые прибыли с территории России.

Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич заявил, что граждане РФ из частной военной компании заключены под стражу, они дают противоречивые показания о своем маршруте. «Главным Следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к массовым беспорядкам). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны», — сказал Носкевич.

По его словам, 31 июля в отношении задержанных «следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», «они все допрошены в присутствии адвокатов».

«В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита, иные страны», — отметил глава СК.

Те, кто утверждал, что собирается лететь в Турцию, указывают «разные цели попадания в эту страну». «Кто-то летел загорать, кто-то летел отдыхать, кто-то — охранять какие-то объекты, якобы осмотреть собор Святой Софии. Вопросов относительно целей и задач появления этих 33 человек в Республике Беларусь, конечно, возникает все больше и больше», — заявил Носкевич.

По его словам, с учетом возможного появления в стране иных лиц, о которых сами задержанные пишут в своих чатах, до 200 человек, правоохранители предпринимают все возможные меры по их установлению и задержанию.

«Если таковые будут», — добавил Носкевич, отметив, что, хотя данные о подозрительных лицах поступают в МВД, пока «никто дополнительно не задерживался».

Что еще сегодня говорил Лукашенко: