Лукашенко: надо уберечь молодежь от пагубных поступков, ничего у этих кукловодов не получится

Государство «обязано выиграть войну за умы и души людей, особенно молодежи», заявил Александр Лукашенко 4 августа в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Фото пресс-службы президента

«Все они: и те, кто в «цепочке солидарности», и эти «противные» омоновцы — все они наша молодежь, — заявил официальный лидер. — Самое главное — сохранение мира и порядка на нашей земле для того, чтобы вы могли получать образование, создать семьи. За вами будущее, но, поверьте, — лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных».

«Поэтому прошу: сохраняйте рассудок холодным, под каким бы предлогом вас ни вовлекали в политические игры», — обратился он к молодым белорусам.

«И еще раз повторю родителям — обратите в этот критический момент серьезнейшее внимание на своих детей, удержите их от пагубных поступков, — продолжал он. — Учителя, врачи, все мы, государственные служащие, виноваты в том, что сегодня происходит в отдельных местах наших городов, прежде всего в Минске. Надо уберечь молодежь от пагубных поступков, ничего у этих кукловодов не получится. Просто пострадают наши люди. Музыканты будут и дальше писать песни, картины переживут людей и будут радовать многие поколения. Символы как часть истории и культуры никто не запретит и не забудет. Мова назаўжды будзе не толькі ў кожным нашам сэрцы, але і застанецца падмуркам дзяржаўнай незалдежнасці (Язык навсегда будет не только в каждом нашем сердце, но и останется основанием государственной независимости. — БелаПАН.)».

«Но мир открыт, — подчеркнул Лукашенко, — в нем перемещается все и всё: и товары, и деньги, и люди, в первую очередь, молодежь, как самая активная и подвижная часть общества. При этом каждое государство хочет удержать самых талантливых у себя. Мы не исключение. Белорусское государство всегда поддерживало и будет поддерживать молодежь. У молодых людей есть возможность получить не только бесплатное среднее и высшее образование, но и гарантированное первое рабочее место. А в современном мире это дорогого стоит. А сколько еще будет стоить! Я вам приводил пример по отдельным польским студентам, их около двух тысяч, выехали за пределы Беларуси, учились в Польше и как только пандемия ударила — взвыли, их выкинули из страны, и они попросились обратно, в несвободную страну, к диктатору. И диктатор их принял. За это получил. Они все там постятся и хайпуют. Но ничего, я переживу. Главное, чтобы мы с вами это пережили».

«Поэтому, бывая там, за пределами нашей светлой Беларуси, никогда не показывай пальцем в ее сторону, — заявил он. — Она тебя вырастила, взрастила и дала образование. Поэтому ты такой крутой за пределами этой страны».

Лукашенко заявил, что «важно создать условия для востребованности молодежи здесь, в Беларуси, и мы это делаем».

«Мне всегда были интересны мысли и идеи молодых людей, чтобы они двигали нашу страну вперед. Грядущая пятилетка должна стать пятилеткой молодой Беларуси. Ровесники независимости, те, кому сегодня 25-30 лет, — самое активное и перспективное поколение, способное придать мощный импульс развитию страны, сделать ее конкурентоспособной, успешной в самых различных сферах, сформировать облик новой Беларуси, устремленной в будущее», — сказал официальный лидер.

«Мы живем в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта. Это эпоха высокообразованных людей и надо дать возможность каждому получить качественное образование. Необразованный человек — страшный человек в будущем. Вы в этом убедитесь. Только образованный человек, который дружит с мозгами, сможет, раскинув ими, оценить и понять, что происходит в этом мире. Всех остальных, которые не умеют думать, а думает айфоном или телефоном, его будут кромсать, его будут долбать, ему будут давить не на сознание, а на подсознание и зомбировать!» — заявил Лукашенко.

«В этом величайшая опасность основной опаснейшей тенденции развития нашего общества, — считает он. — Если мы во всем мире, ведущие страны, сейчас не спохватимся и не возьмемся за это, не решим этот вопрос, мы будем иметь планету хаоса! Не будем заниматься своими детьми мы — ими займутся другие».

«Мы просто обязаны выиграть войну за умы и души людей, прежде всего, молодежи», — резюмировал официальный руководитель.

Что еще сегодня говорил Лукашенко: