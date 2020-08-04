Штаб Тихановской подал в ЦИК и Мингорисполком жалобы по поводу государственных мероприятий на площадке для агитации

Предвыборный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской 4 августа подал в Центризбирком и Мингорисполком жалобы на организацию сторонних мероприятий в парке Дружбы народов — одном из шести мест, отведенных в столице для проведения агитации под открытым небом.

«Мы жалуемся на то, что на сайте администрации Советского района появилась информация о том, что в период с 3 по 8 августа на площадке, которая выделена для проведения агитационных митингов, проводятся какие-то мероприятия, не связанные с агитационной кампанией, — сообщила БелаПАН представитель штаба Ольга Ковалькова. — Мы просим отменить решение администрации Советского района и других районов, которые приняты не в соответствии с избирательным законодательством и решением Мингорисполкома о выделении этих площадок, отменить все эти мероприятия».

«Мы просим провести обучающие мероприятия для руководителей администраций по избирательному законодательству. Кандидат в президенты Светлана Тихановская также просит сегодня организовать встречу с руководством исполкома, на которой мы сможем обсудить все эти вопросы», — заявила Ковалькова.

По ее словам, ответ на жалобы штаб Тихановской надеется получить сегодня же.

Вечером 6 августа в парке планировалось провести большой митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, напоминает БелаПАН .

Сегодня пресс-служба Министерства обороны сообщила, что вечером 6 августа в парке Дружбы Народов состоятся праздничные мероприятия по случаю Дня железнодорожных войск.

В частности, планируется концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил и белорусских эстрадных исполнителей, показательные выступления военнослужащих роты почетного караула, кинологов со служебными собаками, оркестра 30-й отдельной железнодорожной бригады, выставка спецтехники транспортных войск.

Примечательно, что в настоящее время железнодорожных войск в структуре Вооруженных сил Беларуси нет. В мае 2006 года они вместе с автомобильными и дорожными войсками были объединены в транспортные войска.