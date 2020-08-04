Минэнерго: Начало операций по физическому пуску первого блока БелАЭС планируется в ближайшие дни

Начало операций по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в ближайшие дни, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Министерства энергетики.

Фото: Василий Семашко, belatom.by

Отмечается, что технологические системы и оборудование для начала физпуска подготовлены и испытаны, персонал БелАЭС подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива.

«Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора, — сообщили в ведомстве. — Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров».

«После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки», — говорится в сообщении.

Физический пуск — «один из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию», задачей которого является подтверждение надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах. «Безусловным приоритетом на всех этапах проекта по строительству БелАЭС была и остается безопасность», — подчеркнули в министерстве.

4 августа департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) сообщил на своем сайте, что 31 июля вступило в силу постановление МЧС № 32 от 30 июля 2020 года об изменениях норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Документ устанавливает, что первая загрузка топлива, испытания реакторной установки в подкритичном состоянии, выполнение физических экспериментов на минимально контролируемом уровне, энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация «разрешаются после проведения проверки готовности к соответствующим этапам ввода в эксплуатацию АЭС и получения специальных разрешений (лицензий), выдаваемых» Госатомнадзором.

«Эксплуатация блока АЭС разрешается после получения специального разрешения (лицензии), выдаваемого <...> [Госатомнадзором] после окончания ввода в эксплуатацию блока АЭС до начала работы государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении. — Таким образом, регулирующий орган будет последовательно и с учетом готовности Белорусской АЭС осуществлять выдачу разрешительных документов для перечисленных этапов ввода в эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС (ближайший из них — первая загрузка штатной активной зоны), а после завершения всех этапов рассмотрит вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока».

Такой подход «согласуется с международной практикой и рекомендациями МАГАТЭ», отмечают в Госатомнадзоре.