Лукашенко: Беларусь — наша, любимая, а любимую не отдают

Колоссальные полномочия президента являются гарантией реализации социальных обязательств государства перед людьми, заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с ежегодным посланием народу и парламенту.

Фото: president.gov.by

«Но готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой Конституцией передать другому? — обратился он к присутствующим. — Я не святой, у меня есть все — и хорошее, и плохое. Но вы меня знаете, вы знаете, на что я пойду, а на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня — святое. Всё! Остальное забудьте».

«Завтра придет, возьмет человек — новый, неизвестный — эту Конституцию. Какую политику он будет проводить? Вы его удержите от повальной приватизации? Вы его удержите от того, что он столкнет страну влево или вправо? Удержим, сегодня уже удержите и без меня. В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет. За нами будущее», — подчеркнул Лукашенко.

По словам официального лидера, стержнем его политической доктрины является конституционный тезис о том, что «государство должно создать человеку все возможности для достижения его целей». Однако, добавил Лукашенко, «каждому надо понимать, что без повседневного труда и ответственного отношения его мечта останется просто мечтой».

«Дорогие белорусы, миллионы изумленных и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины воистину в эти дни обращены к нашей родине, к нашей многострадальной Беларуси, — сказал глава государства. — В их взглядах один вопрос: "Выдержит ли Беларусь, сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне?" Они понимают, что если белорусы рухнут, следующими будут они».

«Все стрелы ядовитые, "ковидные" направлены сегодня против Лукашенко — свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот, знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить, потому что знает, что другой земли в мире, кроме Беларуси, у него не будет нигде — ни в Австралии, ни в Штутгарте им места нет. В оффшорах денег тоже нет, а в лапти обуть народ вам не удастся и под плетку загнать уже не получится», — убежден Лукашенко.

Он напомнил, что у государства есть «милиция, армия и спецслужбы». «Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они, люди в погонах, вам этого сделать не позволят, даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века. Мы сегодня крепко держим в руках будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим! Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая, а любимую не отдают!» — завершил свое послание Лукашенко.

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