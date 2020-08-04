В Гомеле независимых наблюдателей повсеместно не допустили на участки для голосования

В Гомеле независимые наблюдатели повсеместно не допущены на участки председателями избирательных комиссий.

Как сообщил БелаПАН один из координаторов кампании «Право выбора» Василий Поляков, из 32 наблюдателей на участок сегодня попали только два. Остальным было отказано со ссылкой на распоряжение ЦИК о трех наблюдателях на участке «из-за эпидемиологической ситуации». «Большинство наблюдателей остались возле участков. В Советском районе наблюдателя вообще выдворили из здания гимназии № 46, где находится участок № 31 Советского района. Аналогично прогнали наблюдателя из здания Ледового дворца, в котором находится участок для голосования № 34 Центрального района. Избирательный процесс в Беларуси и до сегодняшнего дня был закрыт, наблюдатели могли только лишь находится на участке и фотографировать протоколы. Но сейчас их даже на участки не допускают», — прокомментировал Поляков.

С аналогичной ситуаций недопуска на участки столкнулись и наблюдатели платформы «Честные люди». Наблюдателя Владимира Дубовского выдворили с участка, размещенного в колледже железнодорожного транспорта. Он остался в коридоре, и уборщица предложила ему стул. Но председатель комиссии стул забрала, объяснив: «Стул — государственное имущество, и вы не имеете права им пользоваться».

Не допустили на участок № 51 Советского района наблюдателя Екатерину Позняк. Она сообщила БелаПАН, что председатель комиссии Ирина Салманова является директором данной школы, и заявила, что в учебном учреждении — «пропускной режим». «Она не позволила мне находится не только на участке, но и вообще в здании школы», — уточнила Позняк.

Наблюдателю Леониду Судаленко председатель комиссии участка № 53 Советского района Татьяна Гусак заявила, что он «не имеет права наблюдать», и не пропустила на участок.

Одна из наблюдателей, Татьяна (фамилию просила не называть. — ред.), столкнулась с тем, что председатель комиссии отказался назвать ей количество избирателей на участке, отказался продемонстрировать урну и процесс ее опечтывания на время перерыва с 14 до 16 часов.